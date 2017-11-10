圖片版權 Reuters Image caption 特朗普訪華後前往越南。

亞太經濟合作組織（APEC）第25次領導人非正式會議今日（10日）在越南峴港舉行，中美元首將各自發表演說，預料兩人會闡述不同的國際貿易願景。

分析認為在美國總統特朗普提倡「美國優先」下，中國會趁機接替美國經濟上的領導地位，中國國家主席習近平昨天承諾會令中國更加開放。

亞太經合組織有21個成員，加起來佔全球GDP六成，多國領袖包括俄羅斯總統普京、日本首相安倍晉三等亦會出席會議。外界亦關注日本牽頭的跨太平洋伙伴關係協定（TPP），能否在美國退出下，令談判有所進展。

圖片版權 Reuters Image caption 習特會期間，特朗普多度向中方示好。

中美元首再度角力

過去近30年 ，亞太經合組織是美國在全球推動更自由貿易的平台，但特朗普倡議的「美國優先」，改變了美國對亞洲的貿易政策，其中一個例子，就是他上台後便宣佈退出TPP。

特朗普曾經表示，亞太地區貿易增長傷害美國企業，其中重點是與中國之間貿易逆差。不過，昨天他在北京時表示，一改以往的強硬措辭，稱不會就此問題怪責中國。

中美兩國簽署了超過2500億美元的貿易協議，但當中大部分是沒約束力的諒解備忘錄，亦包括一些舊協議。美國國務卿蒂勒森表示，對於處理貿易不平等問題，這個協議份量「很小」。

分析相信亞洲國家正尋求在缺乏美國支持下如何推進貿易，而中國有能力和意圖取代美國主導全球經濟。

「亞投行」、「一帶一路」等，都顯示中國爭奪全球經濟話語權的產物。

習近平昨天表示，中國將推動形成全面開放新格局，讓外資企業在華經營環境更加開放、透明和規範。

「對外開放是中國的基本國策，中國開放的大門不會關閉，只會愈開愈大。」他說。

領海爭議

南海問題亦是特朗普訪問亞洲的一項重點議題。

蒂勒森稱特朗普與習近平見面時，曾就南海問題「坦誠交換意見」，「美國立場並無改變」。

中國外交部則指，兩國元首表示支持根據公認的國際法，包括1982年《聯合國海洋法公約》，基於友好談判協商和平解決爭議，支持通過對話管控爭議。

菲律賓總統杜特爾特早前表示，亦會要求中國南海問題表明意圖。

特朗普之後會轉抵菲律賓，出席東盟領袖峰會，屆時東盟就南海問題發表怎麼樣的聲明，備受關注。中國方面會派出國務院總理李克強出席東盟峰會。

你的器材不支持播放多媒體材料 」印太「——特朗普的新外交方針？

習近平訪問越南

今次訪問越南是習近平在中共十九大後首次外訪。

習近平早前在越南《人民報》發表署名文章，指兩國在經過近代的「爭取國家獨立和民族解放的鬥爭中」，結下了「同志加兄弟的特殊情誼」。

「難能可貴的是，兩國通過友好協商解決了陸地和北部灣劃界問題。」習近平說。

在領海問題上，習近平提出兩國要「著眼大局」，「尋求雙方均能接受的海上問題基本和長久解決辦法」。

「我們要全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推進南海行為凖則磋商，共同維護南海和平穩定。」習近平在文章說。

經濟方面，習近平強調「深化合作」，兩國發展戰略要「緊密對接起來」，共同推進「一帶一路」和「兩廊一圈」建設，推動建設、經貿、產能、跨境經濟合作、農業等領域合作，給兩國人民帶來更多實惠。