漢堡、大蝦和雞丁 特朗普菜單背後的政治

圖片版權 EPA Image caption 乾杯

美國總統特朗普的亞洲之行幾乎進入尾聲，周五（10日）特朗普在越南出席了亞太經濟合作會議。

之前，他先後走訪了日本、韓國和中國。跟隨出訪的記者說，特朗普的此行也有不錯的口福。BBC整理了這些亞洲國家用什麼特色菜來招待這位美國總統，他們又有什麼特殊的含義？

日本頭盤

日本首相安倍晉三為了迎合特朗普的口味，表示兩人是最好的朋友，特意安排了美式漢堡。

圖片版權 Abeshinzo Image caption 美國漢堡

而且，為了保持原汁原味，漢堡所用的牛肉全部從美國進口，並配有亨氏番茄醬和芥末醬。

據說，特朗普喜歡全熟牛排，憎恨生魚。於是特朗普的第一頓飯就是牛排和巧克力聖代冰淇淋。

圖片版權 AFP/GETTY IMAGES Image caption 奧巴馬在東京著名的"壽司之神"餐館品嚐了日本傳統美食

不過這引來了一些美食家的不屑。一些人說，至少在2014年，時任美國總統奧巴馬在東京著名的"壽司之神"餐館吃過飯。

不過，特朗普還是在傳統的日本餐館中吃到了日本的照燒雞等，體驗了一把日本當地的傳統文化。

圖片版權 AFP/GETTY IMAGES Image caption 在日本餐館就餐的特朗普

韓國正餐

再來看看韓國為特朗普凖備的正餐。在首爾的宴會上，政治也上了餐桌。

首爾上了一道從韓國和日本有爭議的島嶼（韓國稱獨島/日本稱竹島）捕撈的大蝦，但不知道特朗普是否品嚐了這只大蝦。

圖片版權 AFP/GETTY IMAGES Image caption 韓國餐中包括用300多年的醬油醃製的牛肉

顯然，日本對此感到不悅。日本政府的發言人事後就此對法新社發表了看法，並說韓國應該與日本團結一致共同對付朝鮮，而不是打政治牌。

此外，韓國的國宴嘉賓中還包括了一名日本的"慰安婦"，這又是韓國與日本兩國之間有爭議的事。

圖片版權 AFP Image caption 擁抱慰安婦

韓國還在特朗普的國宴中包括了一瓶封存300年的醬油，比美國建國時間還長。這不禁使人納悶韓國此舉的外交用意。

這是韓國為了取悅美國，向美國的獨立宣言的起草者，300多年前出生的本傑明·富蘭克林致意呢，還是提醒一下美國韓國擁有更長的歷史和傳統呢？

特朗普還利用在韓國的機會與美國在韓國的駐軍吃了頓墨西哥餐玉米餅。

四川「川普」

圖片版權 AFP/GETTY IMAGES Image caption 特朗普的外孫女演唱中國歌曲

北京用奢華的儀式歡迎特朗普訪華，但北京的國宴卻相對低調得多。

北京用老外都能接受和熟知的宮爆雞丁來招待特朗普。還有水煮東星斑等。

據說，宮保雞丁和水煮東星斑中的辣椒來自四川，因此一些中國網友說著是不是中國想讓特朗普開心，特意這樣安排，因為特朗普在中國也被稱為「川普」。

故事到這裏還沒有結束。在晚宴後，特朗普也表示了對主賓熱情款待的回報，特意安排了他在美國5歲的外孫女通過視頻的方式用中文唱歌和詩朗誦。

特朗普參加完在越南舉行的亞太經濟合作會議後將前往菲律賓進行訪問。菲律賓最富盛名的甜點是當地一種叫halo-halo的刨冰。

屆時，特朗普將與他的對手菲律賓總統杜特爾特舉行會談，特朗普國宴的花樣還將繼續綻放。