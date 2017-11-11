朝鮮男子懇求中國當局不要強行遣返妻兒

Image caption 這名李姓男子的妻子和兒子越過中朝邊境，試圖前往韓國與他團聚。

一名朝鮮男子懇求中國國家主席習近平不要強行遣返他的妻子和兒子回朝鮮，並稱如果被強行遣返，他們將面臨監禁或死亡。

據了解，這名男子的妻子和四歲的兒子在上周秘密越過中朝邊境後被中方拘押，被拘押的這些朝鮮"脫北者"共有10人。

這名李姓男子2015年從朝鮮逃亡至韓國。他在向轉交給BBC的錄像中記錄了他的請求。

李姓男子說，如果被遣返回朝鮮，他的妻子和兒子"要麼面臨死刑，要麼在政治集中營中消失"。

他說，"我希望中國國家主席習近平和美國總統特朗普把我的孩子看作他們的孫子，並把我的兒子送到自由的國家韓國"。

"請幫幫我們。救我的家人免遭遣返。作為父親，我請求兩位領導人幫幫我的家人。請幫幫我們。"

他還表示，年幼兒子被關押的影像在他腦海里揮之不去，倍受困擾。

他說，"我幾乎可以聽到我的寶貝呼喚我的名字"，"我可以看到我的孩子在寒冷的牢房裏，呼喊要爸爸。我不能袖手旁觀。"

11月4日，10名朝鮮脫北者在中國遼寧省瀋陽市藏身的一棟房子內被抓。

圖片版權 Reuters Image caption "人權觀察"組織說，過去三個月中被捕的脫北者當中，至少有9人已被強制遣返朝鮮（圖為朝鮮士兵在朝韓邊境板門店非軍事區用望遠鏡暸望韓方一側）。

中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上表示，她不了解這一事件的細節。她說中國一貫堅持按照國內和國際法律以及人道主義原則處理此類情況。

此次抓捕是中國對朝鮮脫北者進行鎮壓的背景下進行。據"人權觀察"報告數據顯示，中國安全部門在7月至9月之間的三個月內已逮捕了至少49名朝鮮人，該數字比過去12個月內被拘留的51人有了顯著提高。

"人權觀察"組織說，過去三個月中被捕的脫北者當中，至少有9人已被強制遣返朝鮮。

人權觀察組織亞洲區副主任菲爾·羅伯遜在聲明中說，"在海外的朝鮮難民及其家屬應得到國際支持"。

他說，"世界各國政府和聯合國難民事務高級專員應當呼籲中國停止遣返朝鮮人，停止讓他們面臨酷刑、強迫勞役、性虐待以及其它更糟糕的對待"。

英國朝鮮問題跨黨派議會小組主席阿爾頓勳爵對BBC表示，他敦促英國政府進行干預。

他說，「任何讀過聯合國關於朝鮮反人類罪行報告的人都知道，這些逃亡者面臨酷刑、監禁、強迫勞役甚至處決。"

圖片版權 EPA Image caption 特朗普在周三會見了韓國總統文在寅。特朗普在韓國國會發表講話時，抨擊朝鮮是一個"被邪教統治的國家"。

阿爾頓勳爵表示，"這就是為什麼我要求英國政府敦促中國當局不要把這些逃亡者送回朝鮮。"

中國是1951年《聯合國難民公約》的締約國。公約要求籤約國，如果難民被遣返可能遭受迫害或酷刑，就不得遣返難民。但中國仍在強制遣返朝鮮脫北者。

中國將朝鮮脫北者視為非法移民，而非難民。

2014年，聯合國朝鮮問題人權調查委員會報告說，朝鮮應對"有系統、廣泛和嚴重侵犯人權"以及"危害人類罪"的行為承擔責任。

報告說，這些違規行為的嚴重性、規模和性質顯示，當今世界沒有一個國家可與之相比。

首爾官員表示，逃亡至韓國的朝鮮脫北者人數今年下降了13%。韓國統一部說，今年1月至8月，共有780名朝鮮人逃往韓國。

這個數字下降被認為是朝鮮和中國政府加強監視、強化邊界安全的結果。

這名朝鮮男子的呼籲發出之時，美國總統特朗普正對該地區展開訪問。特朗普在周三會見了韓國總統文在寅，他次日隨後前往中國與習近平會面。

特朗普總統在韓國國會發表講話時，提高了與朝鮮領導人金正恩之間"口水戰"的聲調，抨擊朝鮮是一個"被邪教統治的國家"。

他說，"這個軍事教派的核心是一個瘋狂的信念，即領導人的命運，是作為一被被征服的朝鮮半島和被奴役的朝鮮人民的父母保護者"。