澳洲學者：出版社因畏懼北京「報復」中止新書出版

圖片版權 CHARLES STURT UNIVERSITY Image caption 澳大利亞學者漢密爾頓指，他的新書對中國政府持批評態度

澳大利亞學者克里夫·漢密爾頓（Clive Hamilton）新書講述中國對澳洲影響，但他說出版社畏懼中國政府採取法律行動，令新書出版遇挫。

漢爾密頓接受BBC中文採訪時說，目前的趨勢令人擔憂。「如果此書最終無法出版，是對澳洲出版界的強烈訊號：他們不能出版批評中國共產黨的書。」

不過，出版社Allen & Unwin在聲明中指，只是延遲出版漢密爾頓的新書。

中方對澳洲言論及學術自由的影響，近日引起關注。

華裔商人提告

漢密爾頓稱據他所知，出版社並無收到來自中方的警告或威脅，但近日多宗由澳洲華裔商人提出、針對澳洲媒體的誹謗訴訟，令出版社擔心有可能遭北京「報復」，「即使是具規模的澳洲出版社，也感到非常憂慮。」

「他們憂慮中方在澳洲的影響力，足以『懲罰』出版對中國共產黨持批評態度書籍的出版社。」

目前，澳大利亞廣播公司及澳洲國際傳文通訊社（Fairfax Media）正因為批評中方的報道，被澳洲商人周澤榮控告。漢爾密頓認為，澳洲現行的誹謗法例，對興訟者較為有利：「在澳洲的誹謗法例下，辯護的時間及資金成本都非常高，即使興訟者本身沒有勝算，也可以透過官司，對出版社或媒體造成重大損害。」

該書原定明年四月出版。澳大利亞廣播公司（ABC）引述Allen & Unwin出版社向漢爾密頓致信指，該書「很有可能」令出版社、以及漢密爾頓本人，成為北京以誹謗為由採取法律行動的對象。

世界各地出版社因畏懼北京壓力，對批評中國的內容進行審查，近月已出現最少兩次。今年八月，劍橋大學出版社一度應北京要求，在中國屏蔽數百篇被中方視為敏感的《中國季刊》論文，遭學術界批評後才重新開放閲讀；十一月，知名學術期刊與教科書出版企業施普林格—自然（Springer Nature）證實在中國境內，屏蔽其期刊網站上的部分內容。

中國駐澳洲大使成競業，曾反斥中方影響澳洲言論自由的指控「毫無根據」，意在引發「中國恐慌」。

研究中方對澳影響

漢密爾頓指，《無聲入侵》（Silent Invasion）一書詳細研究中國政府透過什麼渠道與方式，影響滲透澳洲政黨、大學、民間團體﹐以提升中國在澳的戰略利益。他強調，該書批評的是中國政府，而非中國本身。

漢密爾頓說，原稿已由法律人士審閲，並大幅修訂以避免法律風險。此前漢爾密頓已與 Allen & Unwin 多次合作，出版過八本書籍。

媒體引述出版社致漢爾密頓的信中，該社稱原定明年四月出版，時間太趕，不夠時間讓出版社採取足夠行動，「保護該書及出版社免受北京方面可能的威脅」 。

Allen & Unwin 向BBC提供的聲明稱，該社因須等待一些法院案件審結，決定延遲出版該書，漢爾密頓因不願延遲出版而要求取回版權。該社並無明確指出事涉什麼具體案件。

圖片版權 Getty Images Image caption 中方在澳洲校園的影響力引起廣泛關注

漢爾密頓稱，過往澳洲社會對中方在大學校園來的影響力較為關注，但此一影響現已擴散至大學以外，到傳媒、出版等其他範疇，「如果這趨勢持續，將會令重視言論自由的澳洲社會，感到非常憂慮。」

但他仍對該書出版有信心，認為會有澳洲出版社願意將《無聲入侵》出版，亦對再次編輯該書以降低風險持開放態度。

澳洲廣播電台的報道指出，澳洲政府預計即將推動新法律，抗衡外國對澳洲民主的影響，而出版社向漢爾密頓發出的信件亦有提及這一點，指如果上述法例獲得通過，出版社對相關法律行動的抵禦力會較強。

澳洲熱議學術自由疑受干預

澳大利亞廣播公司今年六月發表報道指，中國駐澳大利亞大使館透過贊助中國學生組織，安排學生參與歡迎中國總理李克強訪澳的示威。報道稱，中國學生在澳洲處於「監控」之下，又引述一名中國學生組織領袖表示，若得知有學生計劃針對中國人權問題的示威，她必定會向大使館通報。

之後，澳洲多間大學又陸續傳出，有中國留學生不滿教師在課堂上，發表與中國官方相異的觀點，指責老師不顧中國留學生感受而作出投訴，當地中文媒體則指中國大使館曾「介入」，向校方就教師言論表達不滿。

圖片版權 Getty Images Image caption 赴澳洲大學就讀的中國留學生人數不斷增加

上述事件令澳洲社會熱議當地的言論與學術自由，是否受到損害。中國外交部則指斥有關報道為抹黑。

上月，澳洲教育部長伯明翰（Simon Birmingham）及外交部長朱莉·畢曉普（Julie Bishop）先後就事件置評，要求大學校方維護學術誠信，以及敦促中國留學生尊重校園內的言論自由。