羅興亞危機：緬甸軍方報告自稱無不當行動

圖片版權 AFP/ Getty Images Image caption 逾50萬羅興亞難民現居於孟加拉的臨時難民營

緬甸政府軍發表一份調查報告，稱軍方在處理羅興亞問題上沒有值得指責之處。

聯合國早前批評羅興亞危機是「種族清洗的教科書式範例」。在該報告中，軍方否認有殺害任何羅興亞人、焚毀羅興亞村莊、強暴婦女或盜取財物的行為。

這份報告的結論與BBC記者所見到的證據不符。國際特赦組織批評軍方的報告意圖自行「洗白」，並敦促該國允許聯合國調查員進入事發的若開邦。

緬甸當局嚴限傳媒記者進入衝突地區，但在一次官方安排的採訪團中，BBC東南亞事務記者黑德（Jonathan Head）目擊到，一群當地的佛教徒放火焚燒羅興亞人的村落，而持械警員袖手旁觀。

你的器材不支持播放多媒體材料 羅興亞村莊被縱火焚燒

今年八月，一群羅興亞武裝份子攻擊多個警崗殺死警員，政府軍作出大規模的還擊行動。衝突爆發以來，至今已有超過50萬名羅興亞穆斯林，逃離緬甸進入鄰國孟加拉。

美國國務卿蒂勒森將於本周三訪問緬甸。

這場難民危機令緬甸政府實際掌權者、國務資政昂山素季受到國際社會廣泛譴責。昂山素季之前被軍政府軟禁期間，被視為緬甸民主的希望，獲得多項國際獎項肯定，然而目前有不少嘉許因今次危機被撤銷。

有「慈善歌王」之稱的愛爾蘭歌手格爾多夫（Bob Geldof），日前宣佈退回「都柏林市自由獎」以示對昂山素季的抗議，原因是昂山素季1999年亦曾獲頒該獎，他不想與她獲頒同一獎項。

格爾多夫形容，都柏林與昂山素季有此淵源，「令我們所有人蒙羞」。

圖片版權 Getty Images Image caption 格爾多夫赴都柏林市政廳退回獎項

抵達孟加拉的難民，部份身上有槍傷及其他傷勢。他們表示，在當地佛教群眾的支援之下，緬甸政府軍燒燬了他們的村莊及殺害羅興亞平民。

緬甸軍方之後在社交網站Facebook發表聲明，稱軍方詢問過數千名村民，村民均同意軍方：

沒有射擊「無辜平民」

沒有出現針對女性的「性暴力及強暴」

沒有「拘捕、毆打及殺害村民」

沒有「盜走村民的金銀器、車輛及家畜」

沒有放火焚燒清真寺

沒有「威嚇、欺凌、驅趕村民」

沒有放火焚燒民居

聲明指，來自羅興亞（當局稱「孟加拉人」）社群內部的一些「恐怖份子」，應就民居被焚毀負上責任，而之所以有數十萬人逃離家園，是因為他們受到指使，因畏懼恐怖份子而行。

國際特赦組織一名發言人表示，這份聲明顯示「緬甸軍方沒有任何問責的意欲」，並指「現在應由國際社會站出來，確保這些可怕的迫害行為受到懲處」。

目前，負責若開邦西部的軍方將領蒙穆梭（Maung Maung Soe）已被調走，但軍方沒有公布將其調離若開的原因。緬甸國防部發言人表示，蒙穆梭目前「待命中」。

緬甸局勢觀察人士指出，自稱以「護衛、拯救」羅興亞人為己任的武裝組織「若開羅興亞救世軍」，由一群年輕人組成，他們使用自製武器，成員曾受境外訓練。

緬甸實權領袖昂山素季被人權組織及其他國家的領袖批評，未有承認軍方暴行，有呼聲要求褫奪她1991年獲頒的諾貝爾和平獎。

圖片版權 EPA Image caption 昂山素季面對國際社會多方責難

發起慈善組織Band Aid、2005年獲頒「都柏林市自由獎」的格爾多夫（Bob Geldof），早前向都柏林市政府退回該獎，以示對昂山素季的抗議。他在聲明中表示：「我們曾經表揚她，她現在卻讓我們感到驚恐及恥辱。」都柏林市長則批評格爾多夫虛偽。

英國牛津市此前亦宣佈，撤回該市1997年頒授予昂山素季的「牛津市自由獎」。