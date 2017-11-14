美裁定中國硬木膠合板獲補貼　中國稱「強烈不滿」

圖片版權 AFP Image caption 繼鋁箔後，華府再宣佈對中國進口的硬木合板徵收反傾銷稅

美國商務部裁定中國硬木膠合板受政府補貼，傾銷美國市場，將對這類貨品徵收反傾銷稅，中國商務部批評華府裁決不合理，對此表示強烈不滿。

美國商務部裁定，中國企業對美國的硬木膠合板傾銷幅度達183.36%，中國政府對企業的補貼幅度則由22.3%-195%不等，將據此徵收反傾銷稅。

中國商務部貿易救濟調查局局長王賀軍批評，美方無視世界貿易組織的規則及相關裁決，「人為構造出」補貼項目以裁出較高的補貼幅度，做法及裁決不合理，損害中國企業利益。

據美國商務部數據，中國在美國眾多貿易伙伴中，貿易逆差大幅拋離其他國家，2016年度達3470億美元。總統特朗普此前曾狠批中美貿易逆差「可怕」、「單向及不公平」，但在訪華時表示「我不怪中國」。

除了硬木膠合板，美國商務部早前亦宣佈，對中國進口鋁箔徵收最高81%的反補貼稅。

中方斥調查不公

2016年，中國出口美國的硬木膠合板總值達11.2億美元。去年底，美國商務部應美國業界組織的投訴，就中國進口硬木膠合板展開調查。

王賀軍評論美國商務部的裁決，指美方歪曲了中企的實生產流程，在今次的最終裁決中，不合理地大幅提高了中企的傾銷傾度。王賀軍要求美方「根據世貿組織規則公平、公正地展開調查」，並「通過對話和協商管控分歧」。

特朗普早前訪華期間，中美雙方簽署2500億美元的貿易協議，涵蓋能源、農業、航空等多個領域。

其中，中國石化同意協助發展阿拉斯加液化天然氣，估計協議涉及430億美元投資，為美國創造12,000個職位，向中國提供潔淨能源，並令美國對亞洲的年度貿易逆差減少100億美元。

圖片版權 AFP Image caption 特朗普與習近平

特朗普促請中國採取更大行動去處理「強制技術轉移」、「偷竊知識產權」等問題。他說這些問題導致美國和美國企業每年損失3,000億美元。

習近平則表示，中美會繼續深入探討處理貿易不平衡。他表示，中美經濟互補性大於競爭性，有巨大合作空間。

特朗普在結束其亞洲五國之行時表示，美國對亞洲的貿易逆差終會下降至零，並指貿易必須公平、同時對雙方有利。