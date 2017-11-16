圖片版權 Reuters Image caption UCLA球員（左起）：柯迪·萊利、利安吉洛·波爾、賈倫·希爾

三名美國運動員在中國實施店鋪盜竊被捕，在美國總統特朗普（Donald Trump）介入求情之後獲釋。

特朗普事後暗示三名球員應該向他表示感謝，三人隨即向剛剛完成亞洲訪問的總統致謝。

在一個新聞發佈會上，加州大學洛杉磯分校（UCLA）的籃球員利安吉洛·波爾（LiAngelo Ball）、柯迪·萊利（Cody Riley）以及賈倫·希爾（Jalen Hill）承認自己在杭州一個購物商場內偷東西。

三人在11月8日被扣留，周二（11月14日）獲釋返回洛杉磯。他們已對自己的行為道歉。

較早前，特朗普總統曾表示，三人本來要受到長時間監禁。

周三早上，特朗普在推特（Twitter）上發帖：「你們覺得三名UCLA籃球員會說『特朗普總統，謝謝您』嗎？」

「他們本來是要坐10年牢的！」

特朗普剛剛結束了在日本、韓國、中國、越南和菲律賓的12天訪問行程。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Do you think the three UCLA Basketball Players will say thank you President Trump? They were headed for 10 years in jail! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年11月15日

這三名大學一年級生當時正凖備參加在上海的一場比賽，但比賽前卻被指在一家高端購物商場偷竊價值高昂的太陽眼鏡。

白宮幕僚長約翰·凱利（John Kelly）透露了特朗普總統在亞洲行期間介入案件的細節。

「我們的總統向習近平說：『你知道這幾個涉嫌偷東西被抓的笨蛋的事嗎？』」約翰·凱利向《紐約時報》這樣說道。

「主席當時說：『這事不是太嚴重。我們希望看到這件事能迅速解決。』」

兩個國家元首之間的這番對話發生在周日越南舉行的經濟峰會會場邊上。

圖片版權 Reuters Image caption 三名球員在抵達洛杉磯機場時被記者包圍。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普表示，他與中國國家主席習近平談到了這一事件——圖為特朗普在2007年一場籃球比賽上。

白宮幕僚長指，中國同意減輕處罰，並最終釋放了他們。

涉事的三名球員在周三的記者會上表現羞怯，他們向隊友、教練、學校以及中國的民眾表示歉意。

萊利說：「我對我犯下的錯誤負責。」

「我知道這事不僅是令我的學校失望，也令整個國家失望。」

他還表示：「我要向特朗普總統以及美國政府說，謝謝你們花時間介入替我們處理事情。」

圖片版權 Getty Images Image caption 波爾是在中國被扣留的三名球員之一。

波爾表示：「首先我想要說的是，在中國的商店偷了東西，很對不起。我當時沒有做出好的判斷。」

他還說：「我還想要感謝特朗普總統和美國政府，感謝他們提供的幫助。」

希爾則表示：「我對店鋪盜竊感到抱歉。我做的事情很愚蠢。沒有別的說法可以形容，而我不是那樣的人。」

「向美國政府說謝謝，多謝你們把我們帶回家，」他說。不過他未有直接提到特朗普。

UCLA所屬的美國西岸體育高校聯盟太平洋十二校聯盟（Pacific-12 Conference）的主席拉里·斯科特（Larry Scott）在較早前發表的一份聲明中表示，三人是在事情「得到令中國當局滿意的解決」之後，方被允許離開中國。

「我們想要感謝總統、白宮以及美國國務院對解決問題所作的努力，」斯科特說。

在UCLA籃球隊在比賽中以63比60擊敗喬治亞州理工大學隊的時候，這三名非裔美國球員被強制留在酒店。

在推特上，一些人批評特朗普此前對美國黑人運動員表現出的批判態度。

他們提到了美國職業橄欖球聯盟（NFL）的一些球員，他們在奏響美國國歌時單膝下跪。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @ddale8 The president contributes to a minor but real diplomatic success...uses it to take another shot at black athletes. pic.twitter.com/uWvEI2EZvV — Daniel Dale (@ddale8) 2017年11月15日