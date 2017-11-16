犁：文明火種還是帶來壓制——是非功過任評說

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假想一下，一場巨大的災難，文明終結，我們這個大千世界不復存在。

別管這是出於什麼原因，或許是豬流感，或許是核戰爭，或許是機器人成了狂魔，或許是殭屍造反。

請你繼續假想，你很幸運，是僅有的幾名倖存者之一。你沒有手機。就算有，你又能給誰打電話呢？沒有互聯網，沒有電，沒有燃料。

四十年前，科學歷史學家博克（James Burke）在他創作的電視連續劇《聯繫》（Connections）中提出了這個假設。他的問題很簡單：身處現代文明的廢墟，沒有任何技術手段，你怎麼重新開始？你需要什麼才能保命、重燃文明之火？

他的答案同樣很簡單：一件非常不起眼、但卻具有革命性能量的神器：犁。

這個選擇非常合理，犁啟動了人類文明的進程，最終成就了今天的現代經濟。

圖片版權 I-STOCK Image caption 有了犁，農業成了社會繁榮的真正源泉

一萬兩千年前，人類幾乎完全是遊牧民：在所有能覓食的地方狩獵、採摘。但是，世界正在走出一段驟冷，氣候開始變得更加溫暖、乾燥。

那些在高海拔地區覓食的人突然發現，身邊的動物、植物漸漸死亡。能走的動物搬到更加臨近水源的河谷去生活了，人也只好跟著走。

這種變化出現在世界各地：一萬一千年前在西歐大陸，一萬年前在印度和中國，八千年前在中美洲、安第斯山脈。最終幾乎遍及全世界。

河谷地帶土壤更加肥沃、但地形地貌對人限制更大。被困在河谷的人開始定居、種田。要種田，就要打破土壤的硬皮，讓營養上升到表層，讓水分不要因暴曬蒸發掉。

最開始，人們用尖尖的棍子翻地，但很快就發明了簡單的輕犁（scratching plough）。牛拉、淺耕，效果都非常好。

農業成為繁榮的真正源泉。

本文取自BBC國際台電台節目《成就現代經濟的神奇發明》。更多閲讀：

圖片版權 I-STOCK Image caption 有了犁，農民的生產力大大提高

兩千年前的羅馬帝國時期，九百年前中國的宋朝，農業已經形成規模。相比從事狩獵、採摘的前人，農民的生產力是他們的五到六倍。

停下來想一下：突然，世界上五分之一的人種植的糧食足夠餵飽所有的人，剩下那五分之四去幹什麼呢？他們「解放」了，可以去幹其他的事：烤麵包、打鐵、修路、築城……建設文明。

但是這其中也有一個悖論：食品供應更加充足，意味著控制餘糧的競爭更加激烈。這種競爭締造了狩獵採摘時代從未存在的統治者、主人和僕人、以及財富分配的不平等。

早期的農業社會不平等達到令人吃驚的地步。比如羅馬帝國時期，貧富不均好像已經達到生物極限：

如果富人掌握的資源再多一點點的話，大多數人就會餓死。

圖片版權 I-STOCK Image caption 有了犁，有了階級分化、貧富不均

有利有弊的犁並不僅僅是文明的的基石，不同種類的犁還造就出不同種類的文明。

最初那個簡單易用、效果不錯的輕犁在中東沿用了好幾千年，並且推廣到地中海地區，這種犁是耕種乾燥、沙礫性土壤的理想工具。

但是後來，人類又發明出一種不同的工具：板犁。板犁是中國人在兩千多年前發明的，過了好久以後，歐洲也採用這種板犁。

板犁犁出又寬又長的溝，然後把土翻過來。在乾燥的地方，這樣做會起到反作用，因為土壤內寶貴的水都被浪費掉了；但是在北歐肥沃的濕土地上，這樣犁地效果相當不錯，可以改善排水、除掉根深的野草並將其轉化成肥料。

輕犁只需要兩頭牲口拉，在簡單的方形農田中犁出縱橫交錯的格式效果最理想。這些因素，使得農業成為「個體勞動」：一名農夫，一頭牛，一片土地。

但是板犁需要八頭牛、最好由馬來拉。誰有那麼多財富？再說，板犁耕的地最好是細長條形狀，多數情況下緊挨著別人的細長條。

結果，農業更多地成了「集體勞動」。必須共用犁、牛、馬，並解決糾紛。人們開始聚居，形成村莊。比如，犁推動了北歐莊園制的形成。

不同種類的犁造就出不同種類的文明。

圖片版權 I-STOCK Image caption 不同的犁造成不同的社會、不同的體制

犁還改變了家庭。犁很重，所以被看作是男人的任務。但是，米、麥比野果、堅果需要更多時間來凖備，所以女人留在家裏做飯的時間更長了。

曾有人對在敘利亞發現的、有九千年歷史的人類遺骨進行研究。結果發現，那時女人膝部、足部就患上關節炎，據信這是常年跪著磨穀物造成的。

還有，女人不再需要背著孩子出去採摘野果了，懷孕的次數增加。

農業社會也許還改變了性政治。想一想，有土地，孩子可以繼承。如果你是男人，你可能就會更加擔心，你要確保你養的孩子確實是你的。歸根結底，女人整天留在家裏，真的一直都在磨穀物？沒幹別的？

所有這一切，令人不由得質疑發明犁是不是明智之舉。並不是因為犁效果不好，犁非常、非常有用，它在很多方面推動了文明進程。

但是，它好像也引發了對女人的壓制與監控、還有暴政。

圖片版權 I-STOCK Image caption 有了犁，女人在家庭和社會中的地位發生了變化

考古證據還表明，早期農民的健康，遠遠比不上他們那些靠狩獵採摘為生的前輩。早期農民主要吃大米、穀物，缺乏足夠的維生素，也令到他們發育不良。

轉變為農業社會之後，男人和女人的身高都平均縮水了大約15厘米。還有很多證據表明，出現了寄生蟲、疾病、兒童營養不良。

美國科學家、作家戴蒙德（Jared Diamond）在他撰寫的《槍炮、病菌與鋼鐵：人類社會的命運》一書中將農業稱作「人類歷史上最糟糕的錯誤」。

你可能會問，那為什麼農業還能傳播的這麼快呢？答案我們其實已經說過：食物豐盈導致人口增長，社會養的起軍隊了。

軍隊，就算是由營養不良的士兵組成的軍隊，都有實力把殘存的狩獵採摘部落趕出自己的地盤，除非是在最為邊緣的地區。

圖片版權 I-STOCK Image caption 狩獵採摘-更健康的飲食結構？

就算是在那些邊緣地帶，殘存的為數不多的現代遊牧部落飲食結構相對來說仍然很健康：花樣繁多的堅果、野果、動物。

一次，有人問一名卡拉哈里布希曼人，為什麼你的部落不學鄰居去耕地種田呢？他回答，「為什麼要那樣？世上還有很多堅果呢！」

好，言歸正轉。世界末日，你是僅有的幾個倖存者之一。

你會選擇去發明犁、從頭開始再來一遍嗎？或許，有堅果吃就該知足？