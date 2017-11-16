攜程虐童案：英國如何預防虐童事件？

圖片版權 Thinkstock Image caption 英國政府對公立和私立幼兒園教師學歷、資質和不同年齡段可看護人數都有嚴格規定。

包括上海攜程親子園等地中國數起虐童事件曝光，顯示中國在幼教制度領域尚有嚴重缺陷。對比一下，英國幼教制度有什麼可以借鑒之處？

攜程親子園虐童事件被媒體曝光後，中國社會輿論紛紛，多數集中在教師缺素質、機構缺監管、企業缺責任、觀念缺進步等方面，也有論及在貧富懸殊的中國幼兒園老師收入及福利極低的問題。

似乎沒有多少輿論注意到中國"幼有所育"社會機制缺失的問題在中國社會老齡化、城市化加速和有限開放二胎的形勢下已經越來越嚴重和突出。這將直接或間接影響到兒童父母的工作效率和對社會經濟貢獻，也就是影響經濟發展和增長，並可能造成社會不穩定因素。

傳統的中國社會因為家庭成員眾多、關係密切，依靠退休或賦閒在家的祖輩照看5歲以下的幼兒，大多數家庭都基本自己照顧自己的後代，基本彌補了社會機制缺陷。雖有虐童問題存在，但在媒體不發達、信息不流通的情況下，相對較少的虐童案件也不會被社會關注。

但自從改革開放以來，農村大批年輕勞動力進入城市，農村出現了留守家庭和兒童"幼無所育"的問題。而隨著城市化進程加速，這個問題被帶入城市，集中體現在城市幼兒教育機制缺失上。

目前中國城市白領生活在一個工作強度較大、時間較長的機制中，晚生晚育政策導致很多祖輩一代已經難以承擔傳統的"育幼"工作。同時中國面對著3歲以下托育服務嚴重供給不足的現實：據新華社數據，中國嬰幼兒入托率僅為4.1%。大國人口紅利資源受到體制制約，並沒有在"幼有所育"方面得以利用。

對比英國的幼兒教育制度，中國可以借鑒什麼？英國幼教師資、培訓、工資待遇和中國相比如何？又有什麼需要警惕、引以為戒的錯誤嗎？

圖片版權 Thinkstock Image caption 英國重視幼兒教育，體現在確保幼兒教師地位在一定的中等以上水平，並有職業發展前景。

英國政府規定

英國社會在"幼有所育"方面經歷過曲折的道路。一百多年前，英國也有"霧度孤兒"式的混亂。目前的體制是經歷了議會、政府、司法、社會、家庭、幼兒撫養教育機構多年的共同努力才逐漸形成的一個相對完善的、以市場所需主導的體系網絡。

目前，英格蘭（不包括蘇格蘭等英國其它地區）幼兒園大多數並非政府設立，大多由社區、私人、各類公營和私營機構設立的，接收出生滿6個星期（即約一個半月）到5歲的幼兒。但所有幼兒園都受到地方政府的兒童醫療健康和社會福利部門根據英國兒童保護法律比較嚴格的監管。

與此同時，英格蘭中央政府根據法律做出明確指導性政策，對幼兒園在師資、工作培訓、員工薪金和工作要求等方面也做出明確規定。各地方政府部門根據中央政府指導實施監管。

此外，按照規定，兒童醫療健康和社會福利部門會對每家幼兒園每年進行不定期年檢視察，檢查內容包括政府規定的硬性標凖是否達標，包括幼兒園環境、管理團隊和師資水平、被看護的兒童狀態是否良好等。

然後對各個幼兒園方面工作打分，最後將評比情況公之於眾。

幼教專業資質、前途和福利

英國重視幼兒教育，體現在確保幼兒教師地位在一定的中等以上水平，並不亞於其他專業人士。幼兒教師被當作一種專業職業發展途經。

首先在幼兒師資問題上，英國政府規定也隨著全社會知識水平提高逐漸嚴格，2014年開始實施的規定是，幼兒園老師入門最低門檻是中學畢業（全國綜合統一考試成績達到及格以上），最高是本科/研究生學歷學位。

政府規定的高門檻讓很多幼兒園難以招滿合格員工。於是在實踐中，學位學歷不達雖然可以，臨時工、小時工也可以招，但無例外的是：任何幼兒園50%以上員工必須獲得英國政府承認的相關幼兒師資培訓和資質認證，這樣就不僅確保了每個幼兒園符合兒童所需的、良好的基本生活和學習成長環境，確保受過幼兒教育培訓的專業人士在每個幼兒園發揮管理作用，也兼顧引導保證了幼兒保育老師有職業發展前途和社會晉升通道。

換言之，學任何專業的大學生都可以做幼教老師，但必須獲得幼教資格認證。才能正式成為一名"合格的"幼兒園老師。整個培訓課程可以全日製或兼職時間就讀，全日製初級培訓最快需要120個工作日（32周，約4個月）讀完全部課程。

根據英格蘭政府2017年的規定，幼教教師工資平均年薪在1.8萬英鎊到3萬英鎊之間，最低水平大致相當於大學本科畢業生起薪水平。員工也必須享有政府規定的和企業規定的員工假期等福利。

法律保護幼兒也保護幼師

英國政府衛生部嚴格規定了一名幼教老師（擁有資格認證者）被允許看護幼兒人數，如下：

2歲以下幼兒：一名老師最多看護3人。

2歲到3歲幼兒：一名老師最多看護4人。

3歲到5歲幼兒：一名老師最多看護8人。

任何幼兒園在運作中如果違反有關硬性規定一旦曝光，即有違規違法之嫌，自然無法逃脫懲戒。

從保護幼兒老師的角度看，這個規定也符合一個正常的幼兒老師有可能面臨確保幼兒健康和福利的最大工作量。政府部門進行不定期的視察，確保幼兒園法人遵守規定，避免讓幼兒老師承擔其無法應付的精神和工作負擔。

虐童醜聞和爭議

雖有嚴格的法律和制度規定，並不意味著英國幼兒園就杜絶了漏洞和醜聞。幾年前，英格蘭也傳出過某幼兒園的個別老師性侵幼兒等醜聞，顯示有關幼兒園人員管理缺失和破壞制度情況。

2010年，英國普利茅斯一所幼兒園一名40歲的女老師性侵多名兒童的醜聞曝光，顯示了該幼兒園管理缺失、老師缺乏培訓的黑暗角落，也將英國政府有關部門監管漏洞曝光。政府有關年檢一直都有，卻沒有及時發現問題。

英國幼兒教育制度在改進中也存在不少爭議話題。比如近日在英國的幼教爭議話題之一是有關平等的問題：幼兒是否應該獲得有關選擇性別的教育？支持者和反對者辯論激烈，議論紛紛。

由此可見，英國幼兒教育制度也在隨著時代的發展和西方社會思潮繼續不斷變遷。

導致上海虐童案曝光的導火索之一是監控錄像。是否讓家長隨時能通過攝像頭監控自己兒童的話題，也曾在英國引起辯論。

不論上海還是英國的虐童事例都證明，即使有監控攝像，即使有法律威懾，並不能杜絶虐童事件發生。歸根到底，完善的制度保障兒童和幼師的共同利益，才能解決虐童事件頻發，防止"全社會關心關愛兒童"成為一句空洞口號。