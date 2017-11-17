圖片版權 Reuters Image caption 中國派特使訪朝，並未意味著朝鮮在核問題上的姿態有所改變。

中國特使將在周五（11月17日）出訪朝鮮，在中美尋求共識阻止金正恩政權發展核武項目的背景下，這一舉動受到各方關注。

中國官方新華社在11月15日宣佈這一消息時稱，中共中央總書記習近平特使、中共中央對外聯絡部部長宋濤將於11月17日"赴朝鮮通報中共十九大情況並訪問朝鮮"，此外未有提及更多。

朝鮮官方朝中社也在同一天發表了中共中央總書記習近平特使、中共中央對外聯絡部部長宋濤"即將對朝鮮進行訪問"的消息，但未明示訪朝日期。

習近平在10月的中共十九大會議上進入作為黨總書記的第二個五年任期，他從未與朝鮮領導人金正恩見面。

而宋濤將是2015年10月時任中共中央政治局常務委員劉雲山出席朝鮮勞動黨創建70週年紀念活動以來首次正式訪問朝鮮的中國部長級高官。

中國外交部發言人耿爽在周三的例行記者會上對媒體表示：「據我了解，訪問期間，中朝雙方還會就中朝兩黨兩國關係等共同關心的事宜交換意見。」

對於宋濤訪朝期間的具體日程安排，中國外交部和官方媒體均未有透露。

"大動作"還是例行公事？

這一消息公布發生在美國總統特朗普（Donald Trump）剛剛完成上任後首次訪華行程之際，而與中國在應對朝鮮核問題上尋求共識與合作，是特朗普此次訪華的重要議題之一。

周四，特朗普在推特（Twitter）上發帖稱：「中國將派出特使及團隊去朝鮮——一個大動作，我們來看看將會發生什麼！」

金正恩政權在最近多個月接連進行核武和導彈試驗，引發全球對安全的疑慮，特朗普一直呼籲亞洲各國共同合作應對朝鮮核武威脅。

不過，對於此次特使訪朝，中方未有具體提及任何與朝鮮核問題有關的議程，甚至宋濤是否將會和金正恩見面亦未明確說明。

中國共產黨在五年一屆的代表大會之後向朝鮮勞動黨通報會議情況是一種慣例。

在2007年和2012年的黨代表大會後，中國均派出特使赴社會主義國家越南、老撾和朝鮮通報黨代會的情況。而宋濤已經在今年10月底訪問了越南和老撾。

2007年10月21日十七大閉幕後，10月29日至30日，時任中共中央政治局委員、中央書記處書記、中宣部部長劉雲山訪問朝鮮，向朝方通報中共十七大情況。30日，時任朝鮮勞動黨總書記金正日在平壤會見了劉雲山。

2012年11月14日中共十八大閉幕後，當月29日至30日，時任中央政治局委員、全國人大常委會副委員長兼秘書長李建國訪問朝鮮。30日上午，朝鮮最高領導人金正恩在平壤會見了李建國。

不過，作為特使在2007年訪朝的劉雲山和2012年訪朝的李建國都是權力排名25位之內的中共中央政治局委員。觀察人士認為，相比之下，在中共十九大上當選為中央委員的宋濤特使等級低了一級。

「中共十九大引起國際社會高度關注，」耿爽在周四再被媒體問及特使訪朝行程時這樣回應。

「我們同社會主義國家政黨有著在黨代會後相互通報情況的傳統。我想無論是向越南、老撾還是向朝鮮派出特使通報情況，都是根據雙方協商作出的安排。」

韓國的韓民族日報說，中朝高層官員交流中斷已久，宋濤部長訪朝能否為冰封的中朝關係帶來轉機，是眾人關注的焦點。

朝鮮在核問題上接連違反聯合國協議的行為，日益引發各國不滿，甚至導致和一直被認為是朝鮮盟友的中國關係轉趨惡化。

朝鮮核問題引外界關注

中國已經開始了與聯合國一致的對朝制裁行動，對朝鮮煤炭、鐵礦石以及紡織品等實施貿易禁令，並且限制與朝鮮之間的石油貿易，但是對於更強硬的可能會導致金正恩政權瓦解的措施，中國則一直持謹慎態度。

對於特朗普訪華後中國在朝核問題上的立場，耿爽表示：「中方在朝鮮半島核問題上的立場是一貫的、明確的。我們堅持實現半島無核化，堅持維護半島和平穩定，堅持通過對話協商解決問題。」

他還強調，使用武力不是解決朝核問題的選項。

朝鮮官方朝中社此前也發佈消息確認了宋濤將訪朝，但這並未表明，朝鮮在核武項目上的姿態有所改變。

11月15日，勞動黨黨報《勞動新聞》指責特朗普，稱他在訪亞期間在韓國國會發表的演講是「對我們最高尊嚴的惡毒褻瀆」。

圖片版權 AFP Image caption 劉雲山在2015年訪朝出席朝鮮勞動黨成立70週年閲兵式

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