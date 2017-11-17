津巴布韋危機：「政變」後穆加貝首公開露面
- 2017年 11月 17日
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軍隊接管津巴布韋後，總統穆加貝周五首次公開露面。
穆加貝出席於首都哈拉雷舉行的一場畢業典禮。
穆加貝這幾天遭到軟禁。穆加貝今年93歲，誰人會繼承總統之位掀起黨內糾紛，軍隊作出行動介入。
軍隊周五說，正與穆加貝溝通，並將會盡快向公眾交代會談結果。
路透社引述在場人士報道，穆加貝於畢業典禮發表演說後，得到不少掌聲。
他的妻子格雷斯並沒有到場。
BBC駐南非記者安德魯·哈丁（Andrew Harding）在津巴布韋報道說，總統出席畢業典禮是每年的傳統，但沒有多少人預期他被軟禁後能出席典禮。他與出席人士一起唱國歌、並走紅地毯。
穆加貝上星期將副總統姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）解職後，軍隊作出行動。