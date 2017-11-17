脫北士兵體內「發現大量寄生蟲」

圖片版權 Getty Images Image caption 絛蟲等寄生蟲可以在人類的消化系統內存活（資料圖片）

一名朝鮮士兵早前在板門店越過分界線投奔韓國時，被其他朝鮮士兵槍擊受傷。為他治療的韓國醫生表示，他們在這名士兵的體內發現「大量」寄生蟲。

韓國醫生透露，這名士兵目前情況穩定，但他體內的寄出蟲感染他的傷口，令情況惡化。

這名士兵的情況，讓外界得到罕有機會一探朝鮮國內的情況。李國宗醫生向記者表示，從這名士兵體內移除的寄生蟲最長27 厘米，他當醫生20多年來，從沒見過這種事情。

人類通常怎樣感染寄生蟲？

人體長寄生蟲，通常是因為吃了受污染的食物或是被昆蟲咬。一些寄生蟲也會穿過皮膚，進入體內。

這名朝鮮士兵大概是因為吃了受污染的食物，才會讓寄生蟲進入體內。

朝鮮有很多地方利用人類糞便來當肥料，種植農作物。如果這些糞便前沒有經處理，而種植出來的疏菜未經煮熟便被吃下去，寄生蟲便有可能透過這些食物進入這名士兵的身體。

感染不同的寄生蟲會有不同的後果。一些寄生蟲並不會令人有發病的象徵，但是一些卻可能會致命。新加坡南洋理工大學生物科學系教授普賴澤爾（Peter Preiser）對BBC說，這些寄生蟲大多從人體偷取養分。

他指，因此雖然許多病人並不會感到自己發病，但這仍表示他們並不健康。他說：「簡單點說，被寄生蟲感染的人都不健康。」

圖片版權 EPA Image caption 該名朝鮮士兵被送到韓國的醫院救治

這揭示了朝鮮國內哪些健康問題？

位於韓國首爾的國民大學教授蘭科夫（Andrei Lankov）認為，朝鮮是個十分貧窮的國家，而與其他貧窮的國家一樣，它的國民大多有嚴重的健康問題。

但蘭科夫同時指說，與孟加拉和其他非洲國家相比，朝鮮人要比想像中健康。他認為，以朝鮮經濟情況來說，朝鮮人民的預計壽命要比平均長。

他指，朝鮮沒有資源去建立一個現代醫療體系，國內的醫生相比其他國家的醫生受的訓練要少，也只能依靠落伍的器材。

他認為，朝鮮不乏醫生，因此與其他經濟情況差不多的國家相比，情形並不是太壞。

寄生蟲會令這名朝鮮士兵生命受威脅嗎？

會。感染寄生蟲本身已經不是一件好事情，加上他受槍擊，令情況更加惡劣。

他在板門店向韓國方向逃跑時，其他朝鮮士兵向他開火，他最少被槍擊六次。事後，他被送到韓國的醫院，接受緊急手術。

李國宗醫生表示，他的傷口十分嚴重，也受寄生蟲和糞便污染。

李國宗表示，他們正密切留意這名士兵的情況，防止他染上併發症。醫生透露，他們在士兵的小腸發現「大量寄生蟲」，包括蛔蟲。

圖片版權 EPA Image caption 李國宗說他當醫生20多年來，從沒見過病人體內有這麼多的寄生蟲

如果這些寄生蟲跑到小腸以外的地方，情況便會變得更危險，醫生也更難為他診治。

南洋理工大學生物科學系教授普賴澤爾認為，寄生蟲大概已經在士兵體內存活了許久，這表示病人的身體狀況大概本身已經不是太好，如要為他動手術，危險性也將大增。

只有朝鮮有這個問題嗎？

外界認為，寄生蟲在朝鮮國內是個大問題。

其他發展中國家也有類似的問題。這些國家均有利用糞便為肥料，國民也習慣食用未經烹煮的蔬菜。

現存技術可以讓農夫先處理糞便，令它們變成安全的肥料。但許多貧窮國家的農夫都沒有這樣做。

國民大學教授蘭科夫認為，以朝鮮目前的情況看來，當地農民也沒有先處理糞便才把它們用作肥料的習慣。這個情況多年來也是這樣。

他指，這種健康問題後果可以很嚴重，但是朝鮮並不會承認這個問題，因為他們擔心這會影響國家的形像。

蘭科夫警告，如果終有一天韓國和朝鮮統一，當局將要花上「數十年的時間」來處理這個龐大的健康問題。