津巴布韋總統穆加貝辭職 首都街頭民眾歡慶

你的器材不支持播放多媒體材料 津巴布韋議會議長宣佈穆加貝提交辭呈並中止彈劾程序時，現場爆發了歡呼聲。

津巴布韋議會議長穆登達宣佈穆加貝提交辭呈並中止彈劾程序時，現場爆發了歡呼聲，人們在街頭開始慶祝。

外界普遍估計，不久前被穆加貝罷免的副總統姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）將會擔任總統一職。

路透社報道，擔任總統近40年的穆加貝在信中寫道，他自願做出了辭職的決定。他之所以這樣做，是為了讓權力順利過渡。

但是，穆加貝在信中沒有明確表示由誰來接任。根據憲法規定，應該由現任副總統皮萊凱澤拉⋅穆波科（Phelekezela Mphoko）接任，他是穆加貝妻子格雷斯的支持者。

穆波科表示，現在已經採取行動，以確保新領導人將於周三晚些時候接任。

上周，面對軍方實施軍管以及街頭抗議，穆加貝仍然拒絶辭職。

你的器材不支持播放多媒體材料 在首都哈拉雷，人們聽到穆加貝辭職的消息後在街頭歡慶。

英國首相特麗莎·梅說，穆加貝辭職「為津巴布韋提供了一個機會，以便構築新的道路，擺脫穆加貝統治實施的壓迫。」

她說，前宗主國英國「作為津巴布韋的老朋友」，將盡全力支持自由和公正的選舉，重建津巴布韋的經濟。

津巴布韋反對黨領袖茲萬吉拉伊（Morgan Tsvangirai）對BBC說，他希望津巴布韋走上「新的軌道」，其中包括自由和公正的選舉。他說，穆加貝應該被允許「安度晚年」。

自津巴布韋1980年脫離英國獨立，穆加貝一直掌控權力。穆加貝今年93歲，繼任者的問題引發黨內的紛爭。

這場接班人爭奪戰不斷激化，而導火線則是穆加貝聽從妻子要求突然解除副總統姆南加古瓦的職位。

支持穆加貝的妻子格雷斯一派與支持前不久被解職的副總統姆南加古瓦的勢力形成對立，加劇了執政黨內的分裂。

圖片版權 Getty Images Image caption 羅伯特·穆加貝1924年出生在首都哈拉雷西南的庫杜馬村。

爭議人物——穆加貝

現年93歲的政壇老將羅伯特·穆加貝（Robert Mugabe）自1980年津巴布韋獨立以來就擔任該國領導人。

穆加貝於1924年出生在首都哈拉雷西南的庫杜馬村，接受了耶穌會士的教育並成為教師，他後來在1960年投身津巴布韋民族解放運動。

作為津巴布韋非洲民族聯盟領袖，穆加貝成為擺脫白人少數統治和爭取獨立鬥爭的關鍵人物。

1963年，穆加貝組建津巴布韋非洲民族聯盟（簡稱民盟）並任總書記。1963年底至1974年底，穆加貝被白人當局關押11年。

1980年津巴布韋獨立後，穆加貝出任實權總理。1987年津巴布韋改行總統制後他擔任總統，並於1990年、1996年、2002年、2008年和2013年連任。

2015年12月，穆加貝再次被批准為2018年總統選舉的執政黨候選人，但媒體仍對潛在接班人進行猜測。

2000年以來，由於穆加貝實施收回白人農場的土地改革政策，津巴布韋與美國和英國等西方國家的關係跌至谷底。

穆加貝和他領導的政黨高層人士至今仍在美國等西方國家的制裁名單之列，津巴布韋的經濟遭受巨大打擊，通貨膨脹驚人。

中國上世紀在津巴布韋民族解放運動中提供了武器。1980年津巴布韋獨立，中國是首批與該國建立全面外交關係的國家。

穆加貝是訪華次數最多的非洲國家領導人之一，並被中國稱為"老朋友"。

他最近一次訪華是在今年1月9日，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見了訪華的穆加貝總統。