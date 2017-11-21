圖片版權 Getty Images Image caption 參加測試的是15歲的學生

人們在上學時考試成績是衡量一個學生努力的結果。然而，進入職場後人們會發現社交能力以及與他人合作解決問題的技能其實更重要。

那麼，學校的教學體制與年輕人的需求是否合拍呢？

衡量學生在閲讀、數學以及科學能力的"國際學生評估項目"（ PISA）第一次對全球合作解決問題能力進行了測試。

結果發現，那些在考試中能得高分的學生在與他人合作解決問題方面也表現得更好，這一點似乎也並不意外。

這些學生更有可能具備如何分析信息以及複雜的推理能力來幫助他們解決問題。

而從國家來看，那些取得優秀學術成績的國家，例如日本、韓國、新加坡等在集體解決問題的能力方面也表現出色。

但是，中國的情況卻有所不同。中國學生雖然在數學和科學學科中成績優異，但他們在合作技巧上的表現卻平平。

在合作解決問題能力表現前20名的國家和地區分別為新加坡、日本、香港、韓國、加拿大、愛沙尼亞、芬蘭、澳門、新西蘭、澳大利亞、台灣、德國、美國、丹麥、英國、荷蘭、瑞典、奧地利、挪威、斯洛文尼亞和比利時。

香港

這裏要特別說一說香港，香港學生在這一測試中排名第三，表現不俗。

專家稱，這顯示香港在過去20年的教育方向是正確的。

香港的學校並不鼓勵學生對書本的死記硬背，而是訓練學生從多方面看問題，鍛煉他們的分析能力和批判式思維等。

同時，還鼓勵學生關心時事，讓他們分組討論一些有爭議的議題並試圖達成某種共識。

對這一結果，香港教育局也發表聲明表示，這是香港教育改革和共同努力的結果。

但教育專家警告不要自滿，稱香港在改善學生軟技能方面還有很大的空間。

Image caption 女生合作精神更佳

女生態度

5年前，PISA還做了一項個人解決問題能力的測試，在這項測試中在大多數國家的男生表現似乎更佳。

然而，當加入了集體合作來解決問題時，女生明顯佔據優勢。

這一結果在每一個國家都是如此，特別是在英國，差距巨大。

同時，它還表現在學生們的態度問題上。

女生們更看重人與人之間的關係，他們對人際關係上的態度更積極。這意味著她們對他人的意見更感興趣，並希望他人成功。

而另一方面，男生更看重團隊合作所帶來的好處，以及合作如何能幫助提高他們工作的效率和效果。

那些弱勢學生似乎更看重團隊合作的價值，因為他們更願意成為團隊的一員，而不是單幹。

他們認為團隊所做出的決定要比個人所作的決定好。

報告同時還發現，學校的學生越多元化，合作技巧也越好。

師資影響

調查還發現，課堂環境對學生合作的表現影響巨大。

如果課堂組織更多的辯論活動，學生們對合作的態度就更積極。

此外，如果老師更支持學生，與學生的關係更好，學生們也更願意一起合作。

因此，老師的影響是巨大的。如果老師鼓勵合作並營造合作的環境，效果就更好。

當然，學習不只局限在校內。如果學生的家長對孩子的校內活動更關心，學生在合作解決問題方面的表現就更佳。

那些擅長用社交媒體交流的學生在合作中表現更好，而喜歡打遊戲的學生相對來講要差一些。

這一切意味著，學校在課程設置時應該考慮到如何把這些技能融入到教學大綱中去。

因為在當今社會中，只會讀書不會自動掌握有用的社會技能。