BBC事實查核：怎樣才算「火車晚點」？

圖片版權 Getty Images

日本早前有鐵路公司因為比預定時間提早20秒發車「鄭重道歉」，其他地方的網民都看得傻眼：相比起其他地方的鐵路服務，20秒的差別並不算是一回事。

日本首都圈新都市鐵道公司的道歉聲明指，當班列車原定當地時間早上9時44分40秒開出，但實際發車時間卻提早至9時44分20秒。

聲明透露，發生這件事情，是因為當班的職員讓列車開出前，沒有好好檢查時間表。聲明又指，沒有顧客因此投訴。

日本的高速子彈火車平均來說晚點54秒，這個數字已經包括一些鐵路公司無法控制的事情，例如天災。

如果有鐵路服務延誤超過5分鐘，鐵路公司都會向乘客發出通知書，讓他們向老闆或學校解釋為甚麼上學上班遲到。

其他國家的鐵路服務跟日本的比，誰更凖時？這種比較也不是一件容易的事。

多重定義

許多國家都會公布國內火車服務有多「凖時」。但如果你以為「凖時」的意思就是「不晚點」，你就把事情看得太簡單了。

問題的關鍵是，世上沒有一個公認的「凖時」定義。

例如，瑞士的鐵路公司指，本年1月至10月開出的列車中，89.7%都「凖時」。英國鐵路的服務看上去似乎也不是太差：過往12個月，這個數字是88.3%。

但是，那表示英國的鐵路服務跟瑞士的差不多凖時嗎？不是。

圖片版權 AFP Image caption 瑞士鐵路公司對"誤點"的標凖比英國、法國和德國的更嚴格

首個原因是因為兩國對鐵路服務「凖時」的定義不同。在瑞士鐵路公司眼中，如果列車原定時間晚三分鐘才到達目的地，公司便會視這趟列車為「晚點」。但在英國鐵路公司眼中，列車要晚五分鐘（在一些長途服務，甚至要晚十分鐘）才會被視為「晚點」。

如果以瑞士鐵路公司的標凖，來量度英國鐵路公司的表現，英國鐵路的凖時率便會跌至83.7%。

雙方的計算方法也不同。英國鐵路公司以列車抵達終點站的時間作標凖，瑞士方面則以每個乘客作標凖。換句話說，他們量度每個乘客到達他們要去的地方晚了多少。

英國國營鐵路公司（Network Rail）表示，他們正在研究方法，讓他們可以量度每趟列車到中途站有多凖時。

標凖大不同

世上每個國家似乎都有自己量度列車凖時度的標凖。

在美國，如果一趟列車的服務距離為250英里（即約400公里）內，可最多延誤10分鐘而不被視為「晚點」。如果服務距離超過550英里（即約885公里），這個時間就會變成30分鐘。

在愛爾蘭和北愛爾蘭，列車可以最多延誤10分鐘而不被視為「晚點」（在愛爾蘭首府都柏林的DART鐵路系統，這個時間是5分鐘）。

而在澳大利亞，列車延誤而不被視為晚點的標凖在每個州都不同。在維多利亞州，這個時間在5至11分鐘之間，而昆士州則在4至6分鐘之間，視乎個別路線而定。

悉尼的鐵路公司則只會量度繁忙時間列車的凖時率。

德國更有兩套「凖時」的定義。今年以來，該國國內有94.2%的鐵路服務在預定時間的6分鐘內抵達終點站，98.9%的服務則在預定時間的16分鐘內抵達。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國鐵路公司指，2015年有71%的列車都"凖時"，但"凖時"的定義可能包括不多於30分鐘的誤點

倫敦帝國理工大學（Imperial College London）學者康德迪（Ben Condry）認為，比較各國鐵路服務有多凖時是一個「近乎不可能的任務」。

他表示，單單在計算凖時度一事上，各國都已經有一些非常不同的方法和定義。

他說：「例如，如果鐵路公司取消一趟列車，那趟列車應否被視為晚點，還是不應被計算在內？部份服務便取消的列車如何？如果公司有提供緊急接駁公車，那又如何計算？」

「由極端天氣、有乘客不適或罷工引起的延誤應否被計算在內？」

例如，台灣高鐵公司表示在2015年，有99.66%的列車都凖時，但這數字不包括公司控制範圍以外引起的延誤。

圖片版權 CNS Image caption 中國的高鐵網絡規模要比歐洲或美國的都要大

還有其他考慮因素嗎？

有專家認為只是計算「凖時率」不能凖確地反映一家鐵路公司的服務質素。

赫裏奧特－瓦特大學（Heriot-Watt University）教授比蒂特吉（Umit Bititci）認為，計算的時候還應考慮列車遲了多少。

試想想：兩家鐵路公司均有95%的列車凖時到達目的地，但該怎麼處理剩下那5%？

比蒂特吉說，如果一家公司剩下5%的列車晚點不多於一分鐘，另一家卻晚點數小時，那麼比較它們的服務質素時也該把這個因素反映出來。

他認為比較的時候也該檢視每趟列車完整的過程。他說：「鐵路公司過早發車是問題，因為這會令一些乘客趕不及坐車，但列車過早到達目的地？那倒不是問題。」