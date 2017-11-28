朝鮮發射一枚彈道導彈 美韓分析事態發展

圖片版權 Reuters Image caption 朝鮮今年7月試射其第一枚洲際彈道導彈。

韓聯社援引韓國軍方消息說，朝鮮發射了一枚彈道導彈。這枚導彈從平安南道向東飛行，韓國和美國軍方正在對事態進行分析。

這是自9月中旬以來朝鮮首次發射導彈。

韓國軍方周三（28日）說，朝鮮于格林威治標凖時間18點17分在平安南道首府平城市發射一枚彈道導彈，飛行路線是韓國與日本之間的海域。

朝鮮自4月起每月都發射兩到三枚導彈，但9月發射了一枚飛越日本北海道上空的導彈之後，一直沒有動靜。

韓國統一部長官趙明均28日表示，朝鮮可能在一年內宣佈已完成核計劃，朝鮮在開發武器方面的動作遠快於預期。

趙明均在首爾舉行的媒體活動上稱，"專家認為朝鮮將花兩三年時間，但他們開發核計劃的速度快於預期，我們不排除朝鮮可能在一年內宣佈完成核計劃。"

趙明均指出，朝鮮9月15日以後不再試爆核彈或試射導彈，但不斷有進行發動機及燃料試驗的跡象，正與有關各方予以密切注視。

據此前媒體報道，日韓政府消息人士都透露稱，近期朝鮮導彈基地活動頻繁，出現發射導彈前的種種跡象。