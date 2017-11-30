澳議員辭在野黨參院職務：與南海立場有關？

圖片版權 EPA Image caption 鄧森在堪培拉國會發表聲明後離開參議院大廳。

澳大利亞參議員鄧森（Sam Dastyari）發表與在野黨工黨政策相佐的南中國海問題的講話錄音被曝光，宣佈辭去了黨內高級職務。

鄧森星期四（11月30日）辭去參議院工黨副黨鞭和委員會主席的職務。但他將繼續留在澳洲國會擔任參議員。

澳大利亞多家媒體早些時候公布了鄧森去年在新聞發佈會上為中國南海政策立場辯護的講話錄音。

與南海問題言論有關？

鄧森此前試圖淡化有關言論，稱那是在回答有關提問時一時興起的回應。

在澳大利亞媒體公布的一段錄音中，鄧森表示，澳大利亞自身不應當涉足"數千年的歷史"。

他表示，"中國的邊界完整是中國的事情"。

在野黨工黨黨魁比爾·肖頓（Bill Shorten）表示，鄧森之前曾"誤解了"他的評論。澳洲工黨支持國際仲裁法庭就菲律賓對中國的一起涉及南中國海的訴訟作出裁決。該仲裁庭裁定中國對南中國海的一些主權聲稱與國際法不符。

肖頓責令鄧森辭去參議院工黨副黨鞭和委員會主席的職位。

圖片版權 Getty Images Image caption 鄧森周四在澳洲參議院表示，"最近公布的錄音讓我震驚，因為它與我對事件的回憶相牴觸"。

鄧森周四在澳洲參議院表示，"最近公布的錄音讓我震驚，因為它與我對事件的回憶相牴觸"。

澳洲費爾法克斯傳媒（Fairfax Media）率先揭發鄧森接受中資公司捐款的消息。

據悉尼晨鋒報報道，澳洲費爾法克斯傳媒此前還披露說，這位新州參議員曾在去年警告與中國有聯繫的政治捐助者黃向墨，稱他的電話很可能被包括美國政府在內的政府機構竊聽，並提議他們將電話留在屋內，兩人到外面講話。

去年曾辭任前排議員

報道稱，那次會面發生在去年十月，地點位於黃向墨在悉尼郊區莫斯曼的住宅內。因為與黃向墨來往的問題，鄧森那時剛辭去前排議員幾個星期。

悉尼晨鋒報稱，澳洲安全情報機構當時剛向包括工黨議員在內的政壇資深人物做完簡報，稱該機構正在關注與中國政府有不透明關係的商人黃向墨。

據費爾法克斯傳媒獲得並在周三公布的錄音顯示，在2016年年中，鄧森曾無視工黨立場，為中國在南中國海問題上的立場發表辯護。

就在去年，鄧森因接受外國捐款而辭職，有關捐款醜聞涉及一些中資公司。2014年，鄧森容許中資公司玉湖集團為他繳付法律費用，因此備受批評。鄧森亦承認曾要求一間中資公司為他繳付個人旅行費用，涉及金額約1670澳元（約1280美元、956英鎊）。

目前澳洲法例並沒有禁止政黨接受外國政治獻金，政府官員亦表示無意改革政治獻金製度，但多宗報道引起廣泛關注。

鄧森曾經表示南海問題是中國的內政，偏離了澳洲政府與其所屬工黨的立場，因而受到抨擊，並被指是中國付錢給他表態。

鄧森後來澄清支持工黨的政策。在恢復其政治形像後，他在今年二月份被任命為工黨副黨鞭。