日本裕仁天皇二戰回憶錄賣出 成交價達22萬美元
前日本天皇裕仁講述第二次世界大戰的回憶錄，在紐約的一場拍賣中以22萬美元的價格賣出。
這本回憶錄也被稱為帝國獨白，記載了日本從陷入戰爭直至1945年8月投降的過程。
該筆記是由天皇的一名助手手寫，據信是在二戰結束後在美國的要求下寫的。
筆記被認為是精心寫作，為免除上帝般的天皇對戰爭的個人責任。
這本回憶錄最初在裕仁天皇去世後一年——1990年出版。
手稿是由英國拍賣行邦瀚斯（Bonhams）在紐約拍賣，此前估價為10萬至15萬美元。
邦瀚斯稱，該回憶錄是1946年由天皇口述給其數名助手，「很可能是受了盟軍最高指揮官道格拉斯·麥克阿瑟（Douglas MacArthur）的鼓勵。」
拍賣的回憶錄是其中一名助手、外交官寺崎秀業（Terasaki Hidenari）的手寫本，他也曾在天皇處理美軍事務時擔任口譯。
邦瀚斯還指，這兩本是天皇口述回憶錄的唯一完整記載，是理解日本歷史的重要來源。
回憶錄中，日本天皇形容自己當時別無選擇，只能同意內閣的決定。
根據回憶錄，他擔心反對日本加入戰爭的話，會引發讓這個國家陷入毀滅性的內部衝突。
裕仁天皇在戰爭期間參與決策的程度，在歷史學家中仍有爭議。
與許多政府高官不同的是，他在二戰結束後並沒有因戰爭罪被審判，而是繼續統治日本，直至去世。