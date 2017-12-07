圖片版權 Reuters Image caption 拍賣的回憶錄由裕仁天皇口述，助手寫下的

前日本天皇裕仁講述第二次世界大戰的回憶錄，在紐約的一場拍賣中以22萬美元的價格賣出。

這本回憶錄也被稱為帝國獨白，記載了日本從陷入戰爭直至1945年8月投降的過程。

該筆記是由天皇的一名助手手寫，據信是在二戰結束後在美國的要求下寫的。

筆記被認為是精心寫作，為免除上帝般的天皇對戰爭的個人責任。

這本回憶錄最初在裕仁天皇去世後一年——1990年出版。

手稿是由英國拍賣行邦瀚斯（Bonhams）在紐約拍賣，此前估價為10萬至15萬美元。

圖片版權 AFP Image caption 裕仁天皇在二戰後仍在位

邦瀚斯稱，該回憶錄是1946年由天皇口述給其數名助手，「很可能是受了盟軍最高指揮官道格拉斯·麥克阿瑟（Douglas MacArthur）的鼓勵。」

拍賣的回憶錄是其中一名助手、外交官寺崎秀業（Terasaki Hidenari）的手寫本，他也曾在天皇處理美軍事務時擔任口譯。

邦瀚斯還指，這兩本是天皇口述回憶錄的唯一完整記載，是理解日本歷史的重要來源。

回憶錄中，日本天皇形容自己當時別無選擇，只能同意內閣的決定。

根據回憶錄，他擔心反對日本加入戰爭的話，會引發讓這個國家陷入毀滅性的內部衝突。

裕仁天皇在戰爭期間參與決策的程度，在歷史學家中仍有爭議。

與許多政府高官不同的是，他在二戰結束後並沒有因戰爭罪被審判，而是繼續統治日本，直至去世。