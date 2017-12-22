圖片版權 EPA Image caption 法院准許辛格浩以健康理由在等候上訴期間不用坐牢。

韓國法院裁定，樂天集團創辦人辛格浩瀆職及貪污罪成，95歲高齡下被判監4年，罰款35億韓元（折合2130萬元人民幣）。辛格浩患有失智症，法院准許他以健康理由在等候上訴期間，暫無需入獄。

辛格浩的兒子兼繼任人辛東彬部分罪名成立，被判20個月有期徒刑，緩刑2年。辛東彬離開法院時稱向公眾道歉，他原本被檢方要求判監10年。

辛格浩和辛東彬被指挪用企業資金，為家族成員支付高薪。辛氏家族多名成員被控貪污、瀆職、逃稅及詐騙等多項罪名。韓國媒體報導，涉案金額逾千億韓元。

辛格浩女兒辛英子被判監兩年，長子辛東主被判無罪，而辛格浩第三任夫人徐美敬亦被判有期徒刑2年，緩刑3年。

樂天集團表示尊重法庭裁決，稱公司上下會團結繼續為經濟增長努力。

此次僅為一審宣判，路透社指，法律專家預期控方會提出上訴。

圖片版權 EPA Image caption 辛東彬離開法院時稱向公眾道歉。

財閥改革

針對樂天的調查是韓國反貪行動中的其中一部份。

這起審訊重大的原因是因為韓國家族掌控的大企業，過往因為手握大權，掌管國家經濟命脈，而被視為「不能碰的人」。

但近年，包括三星、LG、現代汽車在內的大企業，成為民眾就不公、貪腐問題而針對的對象。

「長時間以內，韓國對這些財閥非常寬容，因為他們對經濟有貢獻，所以他們能夠擺脫一些金融罪行。」Korea Expose 商業事務記者樸柱元（譯名，Juwon Park）對BBC說。

但這種態度逐漸改變。

在8月，三星集體實際控制人李在鎔涉貪被判監5年，這宗貪腐事件與導致時任總統朴槿惠被彈劾的醜聞有關。

文在寅今年當選總統時承諾要打擊貪腐問題。

樸柱元說，李在鎔那宗案件是對財閥的「明確警告訊號」，韓國對企業管治將進一步收緊。

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前路茫茫

辛格浩在1948年於日本東京創立樂天集團，逐漸擴大成為韓國國內排行第五、家族式經營的大型品牌，主要在韓國和日本經營食品、零售及酒店業務。

樂天集團正面對商業上的挑戰。

中國佔樂天集團三成銷售額，但韓中兩國因為薩德系統問題，令樂天成為被針對的目標，生意大受打擊，約8成樂天在華開設的商店倒閉。

在韓國國內，樂天免稅品業務均十分依賴中國遊客，但赴韓中國旅行團亦受「限韓令」影響，這方面的收入同樣受壓。