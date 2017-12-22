朝鮮核問題：平壤稱特朗普的安全戰略報告是「犯罪文件」

圖片版權 Getty Images Image caption 美國多番警告金正恩（右二），停止朝鮮的發展項目

朝鮮官方媒體報導，美國《國家安全戰略報告》當中提及可能會對朝鮮使用「壓倒性武力」，平壤當局將其稱為「犯罪文件」。

朝鮮外交部指，美國總統特朗普的新國家安全政策是在尋求「稱霸世界」。

特朗普在周一（12月18日）曾表示，華盛頓必須著手應對平壤的武器項目所帶來的挑戰。

這一言論正值聯合國即將進行表決決定是否對朝實施更強硬制裁之際。

朝鮮官方朝中社引述朝鮮外交部發言人指，美國的國家安全政策「是如實地反映特朗普惹是生非、從中漁利的強盜本性的犯罪文件」。

他指責美國試圖「扼殺朝鮮且將整個朝鮮半島變為實現稱霸世界野心的前哨基地」。

周一，特朗普公布了美國安全政策文件，當中批評朝鮮在美國及聯合國多番遣責之下屢次進行核導彈試驗的行為。

上月，美國總統再次將朝鮮列為支持恐怖主義國家。

有關朝鮮核武及導彈項目的緊張氛圍在今年升級，朝鮮在違反聯合國安全會守則的情況下尋求發展這些項目。

特朗普政府表示，已經嘗試過以外交手段解決問題，現在則是提出更強硬的新制裁方案對待平壤。

據法新社指，文件中列出的措施包括中斷朝鮮90%的石油供應，以及在12個月內遣返所有在外國工作的朝鮮人。

9月，特朗普還提議凍結朝鮮領導人金正恩的資產。

聯合國安理會將在稍後投票，決定是否採取更強硬的制裁措施，包括限制中國及俄羅斯對朝鮮的支持等。

朝鮮已經受到美國、聯合國以及歐盟的多重制裁。

華盛頓自2008年起就對平壤實施制裁，凍結與核項目有關的個人及企業資產，並禁止一些商品和服務出口至朝鮮。