朝鮮強勢回應聯合國新制裁：「戰爭行為」
朝鮮稱，聯合國對其最新制裁為"戰爭行為"。
朝鮮中央通訊社報道稱，朝鮮外交部發佈聲明稱該制裁等同於"全面經濟封鎖"。
報道還稱，增強朝鮮的威懾力是挫敗美國的唯一方法。
周五，聯合國安理會針對朝鮮的導彈試射通過了新制裁決議。
由美國起草的決議獲得了15名安理會成員國的一致支持。決議包括削減90%的朝鮮石油進口。
目前朝鮮已經受到了來自美國、聯合國及歐盟的大量制裁。
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朝鮮的聲明說了什麼？
聲明稱，聯合國最新制裁是"對朝鮮主權的嚴重侵犯，是破壞朝鮮半島以及大範圍區域和平及穩定的戰爭行為"。
"美國完全被我們完成國家核力量的偉大歷史進程的成就嚇住了。在對我國施壓、實施最嚴厲的制裁的舉動中，美國變得越來越喪心病狂。"
"我們會繼續鞏固我們用於自我防禦的核威懾力，我們的目標是通過建立與美國力量均衡的核力量，來根除美國的核威脅、敲詐勒索、以及充滿敵意的行動。"
安理會最新制裁是什麼？
美國稱，他們此前在尋找解決這一問題的外交方案，此後起草了這一新的決議：
- 石油產品一年最多進口500,000桶，原油產品一年最多進口400萬桶
- 所有在海外的朝鮮籍人士必須在24個月之內回國，以限制朝鮮外匯的重要來源
- 禁止朝鮮出口機械及電子等設備
聯合國此輪決議針對的是朝鮮在11月28日的導彈試射，美國稱這次試射是朝鮮射程最高的。
美國總統特朗普此前已經威脅，如果朝鮮發動核攻擊，美國會"徹底摧毀朝鮮"。而朝鮮領導人金正恩則稱特朗普"精神錯亂"。
此前有哪些決議？
上個月，美國公布了針對朝鮮的新制裁，稱此舉旨在限制朝鮮的核以及導彈項目的資金。
制裁針對的是朝鮮的貨運以及跟朝鮮有貿易往來的中國公司。
9月3日朝鮮核試驗以後，聯合國也通過了新的制裁決議。
這些措施限制了朝鮮的石油進口，並且禁止了朝鮮的絲綢出口，旨在從經濟來源上制裁朝鮮造武器。
此前決議有何效果？
十幾年來，美國一直在針對朝鮮實施制裁，但收效甚微。
事實上，朝鮮已經聲明，新的制裁只會加速朝鮮核進程。儘管聯合國已經發佈了系列制裁決議，但朝鮮一直在繼續核試驗及導彈試射：
- 2016年11月30日：聯合國針對朝鮮和中國之間的煤炭交易，把朝鮮對中國的煤炭出口降低了60%，並且禁止了朝鮮的銅、鎳、銀、鋅等出口
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