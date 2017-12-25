圖輯：世界各地民眾怎麼過平安夜？
聖誕已經不再只是西方傳統。許多其他地區的民眾都趁著節日外出，也有教徒出席傳統的宗教儀式。不過，一些地方衝突依舊，沒有隨著節日緩和。
-
EPA
羅馬天主教教宗方濟各在平安夜舉行的彌撒呼籲，外界應該關注各地難民的需要。他將難民的情況與聖經中記載聖母瑪利亞的遭遇相比，指天主教教徒應善待所有來自其他地方的人。
-
EPA
天主教北京教區主教李山（圖中）在當地主持彌撒。有香港媒體引述當地信眾說，希望趁聖誕節與未信者交流。
-
EPA
許多在北京的商場布置了聖誕裝飾。中國官方《環球時報》英文版引述專家，反駁早前官方被指不讓公眾慶祝聖誕的報道，指「西方人不大了解中國文化的包容性」。
-
Reuters
上海晚上氣溫最冷只有兩三度，但無阻當地信徒慶祝聖誕節。圖為當地一些信眾參與聖誕遊行。
-
AFP
美國總統特朗普早前宣佈承認耶路撒冷為以色列首都後，以色列和巴勒斯坦的衝突在聖誕期間仍沒有緩和。在聖城伯利恆的BBC宗教事務記者巴希爾（Martin Bashir）引述當地商販說，衝突令人流大減，生意下跌差不多一半。
-
Getty Images
英女皇凖備在周一（12月25日）發表的聖誕賀詞指，今年的聖誕，她特別想到早前發生在倫敦和曼徹斯特的多宗襲擊，指這兩個城市都堅強地挺過來。
-
BBC
在英國倫敦攝政街的聖誕燈飾。當地警方在聖誕市集加強保安，防範襲擊。
-
AFP
香港聖誕節節日氣氛濃厚，許多市民都外出欣賞聖誕燈飾。圖為設在中環的一棵大型聖誕樹。
-
AFP
台灣新北市的街道都掛滿了聖誕燈飾。
-
AFP
位於南半球的澳大利亞正值夏天，當地居民湧到沙灘游泳，慶祝聖誕。
圖輯
圖輯
圖輯：相片裏的它問：究竟誰瀕危？
- 2017年 12月 12日
圖輯
圖輯：中英武林高手「論劍」倫敦
- 2017年 12月 11日
圖輯
圖輯：京劇、茶敘和文物修複 特朗普訪華首日
- 2017年 11月 8日