電視劇《王冠》PK真女王 誰花錢更多？

圖片版權 Netflix Image caption 《皇冠》刻畫了伊麗莎白二世在位早期的故事。

網飛（Netflix）最近推出了《王冠》（The Crown）第二季，這是一部關於英國皇室的時代劇，造價與售價都不菲。

有報道稱，該劇第一季造價破記錄地達到1億3千萬美元，不過其創作者彼得·摩根（Peter Morgan）表示，這個數字更接近兩部造價的總和。

無論如何，這都是個不小的數字：平均每小時花費650萬到1300萬美元不等。

戲劇裏女王伊麗莎白二世花的錢會比英國人真正花在女王身上的錢更多嗎？

讓我們一起尋找這個問題的答案，同時看一看，還有什麼是搬上熒幕比現實生活花錢更多的？

女王VS《王冠》

在議員們投票決定增加英國財政部對女王的"女王撥款"（Sovereign Grant）後，女王會變得越來越"昂貴"。

2018到2019年間，女王會收到8220萬英鎊，相當於每個英國人花費1.25磅。

據《每日電訊報》報道，由於皇室旅行、典禮及安保支出並不在撥款覆蓋範圍內，皇室每年的花費會在3億英鎊左右。

這樣看來，女王和她的家人還是比電視劇他們的角色花費更高。

判決結果：《王冠》預計播出六季。如果花銷保持穩定，這部劇的造價會是7億8千萬美元（如果你相信傳言），或是3億9千萬美元（如果你相信摩根）。最壞的情況下，皇室每年的開銷可以支持三季《王冠》的製作。最好的情況下，是全部六季。

美政府研究項目VS《X檔案》（The X-Files）

本月早些時候有報道顯示，2007-2012年間，美國國防部在一個研究不明飛行物（UFOs）的秘密項目上花費了2000多萬美元。

這個消息有些可疑。直接打電話給Mulder和Scully（X檔案裏的人物）不是更便宜嗎？

這取決於他們工作效率有多高。

美劇《X檔案》在90年代大受歡迎，這部電視劇講述的是美國FBI探員們調查超自然現象的故事。根據互聯網電影資料庫（IMDB），該劇前五季每集花費超過150萬美元。換算到美國國防部開始行動的2007年，考慮到通貨膨脹的因素，每集的花費相當於210萬美元。

圖片版權 Fox/Getty Images Image caption 《X檔案》裏的特工Mulder和Scully比五角大樓更勝一籌。

判決結果：美國國防部可以借調劇中勇猛的特工大約九集半的時間。這麼做值得嗎？有可能。Mulder和Scully遇到的外星人數量：幾個。美國政府遇到的數量：至今還沒有……

泰坦尼克號VS電影《泰坦尼克號》（Titanic）

1997年，史詩般災難愛情片《泰坦尼克號》（也譯作《鐵達尼號》）引得所有人為之心碎，席琳·迪翁（Celine Dion）的歌曲也傳遍大街小巷。

萊昂納多·迪奧卡普裏奧（Leo DiCaprio）和凱特·溫斯萊特（Kate Winslet）用悲情戀人戀人傑克（Jack）和露絲（Rose）的角色收獲了大家的喜愛，而11座奧斯卡獎杯的背後是2億美元的投資。

那電影和真的郵輪相比，誰花的錢更多呢？

真正的泰坦尼克號從1909年開始建造，據估計，建造與裝飾工作共花費750萬美元。換算到該電影上映的年代，這筆錢相當於1億2700萬美元。

判決結果：好萊塢大片的造價更貴。看起來，講述一個豪華郵輪的悲劇故事比真正建造這個郵輪花費更多。

圖片版權 United Archives GmbH / Alamy Stock Photo Image caption 傑克與露絲的《泰坦尼克號》比真正的郵輪花費更多。

《急診室的故事》VS美國的急診室

美國醫療制度花費高是眾所周知的事情，而幫助喬治·克魯尼（George Clooney）成為明星的醫療劇《急診室的故事》（ER）也是一樣。

1998年，美國NBC電視台向該劇製作方華納兄弟（Warner Bros）提供了史無前例的1300萬的報價。

那真正運作一個急診室的價格又是多少呢？

美國伊利諾伊（Illinois）州庫克縣（Cook County）的約翰斯提洛格醫院（John H. Stroger Jr. Hospital）是劇中庫克縣綜合醫院（Cook County General Hospital）的 原型，該醫院慷慨地為BBC提供了一份分析。

包含員工與用品方面的開銷，約翰斯提洛格醫院急診部門每年要花費4100萬美元。

判決結果：當年每集花費的的1300萬在今天相當於1900萬美元。這樣計算下來，《急診室的故事》每集的花費可以支持真正的急診室運行5個半月。