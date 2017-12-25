「全面經濟封鎖」能將朝鮮逼向棄核談判嗎

圖片版權 EPA Image caption 朝鮮11月28日發射火星-15洲際彈道導彈。

近日，聯合國通過對朝鮮最新一輪制裁後，引發該國強勢回應，稱制裁為"戰爭行為"。中國、俄羅斯及韓國都對該制裁做出了回應，呼籲重啟對話解決問題。

中國時事評論員鄧聿文對BBC表示，這次制裁會對朝鮮產生較大的震懾作用。

各方回應

上周五（12月22日），聯合國安理會通過新的制裁決議，制裁措施包括削減90%的朝鮮石油進口、所有在海外的朝鮮籍人士必須在24個月之內回國等。

朝鮮外交部發表聲明，稱該制裁相當於"全面經濟封鎖"。

此前決議通過後，中國就肯定了此次制裁措施，稱其堅持通過對話協商解決問題。

中國外交部發言人華春瑩今日（25日）再次回應稱，決議適度強化對朝制裁措施，同時強調不應對朝平民產生不利人道影響，不影響正常經濟活動與合作、糧食援助和人道援助，不影響駐朝外交使團活動。

她強調，該決議呼籲以和平、外交和政治方式解決問題，支持恢復六方會談。

俄羅斯媒體報道，該國外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周一（25日）呼籲美國和朝鮮展開談判，並表示俄羅斯願意促進這些談判。

俄羅斯此前曾長期呼籲美國和朝鮮舉行有關朝核項目的談話。

韓國政府也對制裁表示歡迎和支持。

韓聯社引述韓國政府的聲明稱，朝鮮應立即停止一切挑釁行為，重返無核化談判軌道。

圖片版權 Getty Images Image caption 平壤居民觀看朝鮮發射洲際導彈的新聞

制裁會有效嗎？

此前聯合國已經對朝鮮實施了多次制裁，但似乎效果不大。朝鮮曾表示，新的制裁只會讓其加速開發核項目。

中國時事評論員鄧聿文認為，這次制裁會對朝鮮產生較大的震懾作用。

他對BBC中文表示，對朝鮮有較大影響的制裁主要包括石油供應、海外勞工以及金融等方面，「石油關係到工業企業的運轉，包括核試驗都要用到石油，而勞工是外匯的主要來源。」

但路透社引述韓國前副外長金聖翰(Kim Sung-han)說，即使制裁將對朝鮮經濟產生影響，但仍不清楚是否能這將推動朝鮮重回談判桌，或者停止發展武器。

「我們在過去25年來對朝鮮實施了數次制裁，」他說，「但幾乎都不能有效遏制朝鮮的軍事和核武野心。」