「中巴經濟走廊」或向阿富汗延伸

圖片版權 EPA Image caption 中巴阿三國外長會談周二在北京舉行。

中國外交部長王毅周二（12月26日）表示，中國和巴基斯坦將考慮把合作金額高達570億美元的"中巴經濟走廊"延伸到阿富汗。

路透社稱，中國正雄心勃勃凖備通過"一帶一路"等項目將自己與亞洲和歐洲的其它國家連結起來。

自1947年巴基斯坦獨立以來，巴基斯坦和阿富汗一直關係緊張，中國現在試圖促進巴基斯坦與阿富汗的和談。

阿富汗指責巴基斯坦支持塔利班武裝分子。

巴基斯坦方面否認這一點，並表示希望看到一個和平穩定的阿富汗。

王毅在中巴阿首次三國外長會談後表示，中方願同巴方開展優勢互補，充分發揮中巴經濟走廊對地區國家的輻射效應，共同推進"一帶一路"國際合作。

王毅告訴記者，希望阿巴雙方相向而行，改善關係。中方願為此發揮建設性作用。

王毅還補充道："中巴兩國願意在互利互惠的原則基礎上，與阿富汗一道，以適當的方式將中巴經濟走廊延伸到阿富汗。"

王毅表示，實現這一目標需要三國達成共識，首先要解決小而容易的項目。

巴基斯坦外長阿西夫（Khawaja Asif）說，中巴兩國是"鐵兄弟"，但未直接提到阿富汗加入"中巴經濟走廊"的前景。

圖片版權 AFP Image caption 中巴兩國在2015年4月達成協議，提升兩國戰略合作關係

他說："'中巴經濟走廊'項目的順利實施，將為巴基斯坦與阿富汗、伊朗、中亞和西亞等鄰國類似項目做出典範作用。"

印度對"中巴經濟走廊"持懷疑態度。儘管王毅稱"中巴經濟走廊"與領土爭端沒有任何關係。

中國一直想推動巴基斯坦和阿富汗改善關係，以便更好處理各自國家的暴力事件，並試圖斡旋與阿富汗塔利班武裝的和平談判。但效果有限。中國擔心這兩個國家的伊斯蘭武裝向中國西部的新疆地區延伸。

王毅說，中國全力支持阿富汗政府和塔利班之間的和平談判，並將繼續提供"必要的便利"。

"一帶一路"基礎設施建設的目標是建設一條現代化的"絲綢之路"，通過陸路將中國與東南亞和中亞地區的經濟聯繫起來，通過「海上絲綢之路」連結中國和中東及歐洲。