「一帶一路」能否化解南亞「千年宿怨」？

圖片版權 AFP Image caption 王毅（中）在北京與阿富汗外長拉巴尼（左）、巴基斯坦外長阿西夫（右）舉行了首次中阿巴三國外長會。

中國外交改變了過往"韜光養晦"的戰略，最近動作頻頻，並首次舉行中阿巴三國外長會議。這是中國在拓展「一帶一路」戰略之際，試圖化解南亞地區巴基斯坦和阿富汗之間的敵對宿怨，以此穩定新疆外圍局勢的新動作。

王毅周二（12月26日）表示，中國和巴基斯坦將考慮把合作金額高達570億美元的"中巴經濟走廊"延伸到阿富汗。這是王毅在北京與阿富汗外長拉巴尼、巴基斯坦外長阿西夫舉行了首次中阿巴三國外長會，就"政治互信與和解"、"發展合作與聯通"、"安全合作與反恐"三大議題「達成多項共識」後做出的表態。

中國媒體援引王毅報道說，三方"將根據中阿巴三方副外長級反恐安全磋商機制下達成的共識，加強反恐協調與合作，不加區別地打擊一切恐怖組織和恐怖分子"。

巴阿「千年宿怨」

巴基斯坦和阿富汗作為鄰國，因為歷史、民族和南亞地緣政治等原因，一直關係緊張。雙方邊境問題長期存有爭議。

阿富汗指責巴基斯坦支持塔利班武裝分子。後者早年在前蘇聯入侵阿富汗時在巴基斯坦建立基地，得到巴基斯坦等多方面的幫助，並最終擊敗入侵阿富汗的蘇軍，奪取政權。

但以極端伊斯蘭原教旨主義指導的、政教合一的塔利班獨裁政權不為國際社會承認（當時僅有巴基斯坦、阿聯酋和沙特承認），並最終在美國發生911恐怖襲擊後庇護美國認定的頭號恐怖分子本·拉登，被美國領導的聯軍推翻，但塔利班政治和軍事力量並未被徹底摧毀，部分退往巴基斯坦中央政府無力控制的巴阿邊境。

喀布爾塔利班政權倒台後，阿富汗新政府指責巴基斯坦支持塔利班武裝分子。巴基斯坦方面予以否認。

新疆邊境

而巴基斯坦官員曾指責印度利用巴基斯坦和阿富汗就普什圖族人的矛盾，與阿富汗一起製造針對巴基斯坦境內的破壞事件和恐怖活動。

多年來，塔利班中也發現有一些被中國指為"恐怖分子"的"東突厥斯坦伊斯蘭運動"（又稱為"突厥斯坦伊斯蘭黨"，東突）組織的新疆人。

阿富汗情報官員說，這些"東突"組織武裝人員或直接通過中巴邊境進入新疆，或越過巴阿邊境進入阿富汗，再通過中阿邊境瓦罕走廊潛入中國。

中國官員也透露，阿富汗政府積極配合中國抓捕"東突"恐怖分子，積極提供線索，每年都會抓獲一批"東突"分 子，將他們送回中國。

中巴經濟走廊

圖片版權 AFP Image caption 中巴兩國在2015年4月達成協議，提升兩國戰略合作關係

中國外長王毅表示，在這次外長會上"阿富汗和巴基斯坦雙方同意盡快改善彼此關係，……絶不會允許任何人、任何勢力利用自己一方的領土，從事反對和破壞另一方的行動"。

巴阿雙方同意"通過開展全面對話解決和管控好目前存在的分歧"。雙方同意在改善關係的框架下成立政治、經濟、軍事、情報和難民５個雙邊聯合工作組，具體探討彼此關切，尋找解決問題的辦法。

王毅表示："中巴兩國願意在互利互惠的原則基礎上，與阿富汗一道，以適當的方式將中巴經濟走廊延伸到阿富汗。"

Image caption "一帶一路"基於古絲綢之路而設計，希望推進中國經濟走向世界。

巴基斯坦外長阿西夫（Khawaja Asif）說，中巴兩國是"鐵兄弟"，但未直接提到阿富汗加入"中巴經濟走廊"的前景。

他說："'中巴經濟走廊'項目的順利實施，將為巴基斯坦與阿富汗、伊朗、中亞和西亞等鄰國類似項目做出典範作用。"

印度對"中巴經濟走廊"持懷疑態度。儘管王毅稱"中巴經濟走廊"與領土爭端沒有任何關係。

中國一直想推動巴基斯坦和阿富汗改善關係，以便更好處理各自國家的暴力事件，並試圖斡旋與阿富汗塔利班武裝的和平談判。但效果有限。中國擔心這兩個國家的伊斯蘭武裝向中國西部的新疆地區擴展。

王毅說，中國全力支持阿富汗政府和塔利班之間的和平談判，並將繼續提供"必要的便利"。

中國"一帶一路"戰略目標是建設一條現代化的"絲綢之路"，通過陸路將中國與東南亞和中亞地區的經濟聯繫起來，通過"海上絲綢之路"連結中國和中東及歐洲。