圖片版權 Getty Images Image caption 加拿大總理特魯多離開駐華盛頓大使館

2017年，關於社交網絡的力量有多強大，加拿大總理賈斯汀·特魯多（Justin Trudeau）好好地上了一課。

去年，他流傳最廣的一條推特（Twitter）帖文——遠勝他的其他推文——是在一月的一個周末發出的，當中表示歡迎難民來加拿大。

那一條被轉推了41.8萬次，獲得76.8萬個推特用戶點讚，並受到傳媒廣泛報導。

推文發出的時間是美國對七個以穆斯林居民為主的國家實施暫時性的難民及移民入境禁制措施之後不久。

誠然，要就單一的一條的推文進行評估是困難的——有很多因素在起作用。

然而之後的幾個月內，就有數以千計的難民從美國非法跨越國境進入加拿大。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @JustinTrudeau To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 2017年1月28日

至11月底，共有18615進入了加拿大境內，尋求庇護。

反對派政客以及其他人士指，那條被廣泛傳播的信息可能誤導了人們，以為可以在加拿大輕易獲得居留權。

到年中時，特魯多政府對難民的歡迎已經不那麼熱烈了。

是的，加拿大仍然歡迎移民和難民，但是官員們開始明確澄清，尋求避難的人是有法律和程序需要依循的。

特魯多在8月曾警告：「一個人要成功獲得庇護，不是為了經濟移民。」

隨著他的四年任期進入後半程，接下來積壓的難民申報，潛在的政治紛爭，以及又一次難民潮的風險，都將是特魯多在2018年要面對的挑戰。

尋求避難者

越境進入加拿大的人數在9月下降，之後穩定地保持在每月1500至1700人。

加拿大難民理事會（Canadian Council for Refugees）總監珍妮特·丹齊（Janet Dench）表示，加拿大在過去已經成功處理過難民申報率急升的情況。

她說：「（它）不一定是一個挑戰，除非政府選擇讓它變得棘手。」

「而不幸的是，至目前為止，他們一直沒有做顯而易見的事。」

她說，即使申請一直堆積，但政府仍未有增加預算，也沒有提升給加拿大移民與難民委員會（Immigration and Refugee Board of Canada）和下屬機構的額度，以應對需求。

「一旦你開始積壓，就很難完成，」丹齊說，「當你允許這種積壓越堆越重，你造成的情況就是鼓勵一些不需要保護的人也去申報難民。然後，它就成為一個惡性循環、積重難返的問題。」

此外，加拿大非牟利民調機構安格斯里德研究所（Angus Reid Institute）的莎琪·科爾（Shachi Kurl）表示，下一輪難民潮還可能帶來政治效應。

特魯多在一月的推文「並不一定代表很多加拿大人的觀點」。

她說，在「很多人所認為的加拿大理想價值」和「加拿大人在這個問題上的真實感受」之間，存在著一個「衝突點」。

道德壓力

特魯多的2017年在一個道德困境中結束，當中有一部分是他自己造成的。

加拿大的聯邦道德專員發現，特魯多違反了利益衝突條款，在伊斯蘭教什葉派領袖阿迦汗（Aga Khan）家族的私人島嶼上多次度假，包括其中一次是2016年的聖誕假期。

今年，他告訴記者，他將會改在加拿大的洛基山區度假。

圖片版權 Reuters Image caption 加拿大財政部長莫諾在2017年度過了一個艱難的秋季

與此同時，特魯多的財政部長比爾·莫諾（Bill Morneau）也身陷道德危機。

莫諾在他父親創辦的養老金管理公司當中持有2000萬加元（1170萬英鎊）的股份，但他沒有將之轉入保密信託基金，此外他還為一個養老金法案提供贊助。為此，他在多個星期內形成眾矢之的。

他還面臨的其他問題包括被揭在法國擁有一座私人別墅。

有關他個人財富的爭議，加上一次失手得很難看的小商業稅改，令情況變得更加糟糕。

安格斯里德研究所在12月中的一項民調顯示，特魯多的支持率自當選以來第一次跌到50%以下。

以一個政客來說，特魯多的支持率仍然是高的，不過科爾表示，現在對於這位總理，人們「或許是少了一些仰慕，多了一些惱火」。

科爾說，特魯多政府面臨的麻煩主要是由比爾·莫諾那些「蠢事、棘手事和麻煩事」帶來的。

今年，兩個對立政黨——保守黨和新民主黨——均選舉了新領袖。

科爾說：「這一屆政府進入它第一個真正的小麻煩，和一個有組織性的反對派就小商業稅改進行博弈。」

隨著兩個競爭黨派領導人站穩腳根，根據特魯多和他的部長們一直給對手攻擊的理由，那2018年將可能又是一段難熬的時光。

貿易路困難重重

至2017年末，美國、加拿大和墨西哥之間通過談判對北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement）作現代化更新的樂觀情緒，應該已經從後視鏡中越離越遠。

圖片版權 Pool/Getty Images Image caption 2017年，美國總統特朗普（右）開始與新一輪北美自由貿易協定談判

加拿大商會（Canadian Chamber of Commerce）會長佩蘭·比提（Perrin Beatty）表示，比起8月份談判開始的時候，他「現在要擔憂得多」。

到10月，影響力巨大的加拿大商會表示，是時候就北美自由貿易協定談判「鳴響警鐘」了。

這個商業游說組織表示，美國將「好幾個毒藥提案」放到了台面上，有可能令談判崩潰。

比提讚揚特魯多政府向美國的利益相關者宣傳1994年貿易協定優點時所作的努力。

但是比提表示，這個貿易協定的未來「將取決於橢圓形辦公室裏的那個人一早醒來想的是什麼，到底他是決定要發出終止的通知還是允許談判繼續」。

隨著加拿大與最大貿易伙伴之間的商業關係看似變得不穩固，特魯多政府已將注意力轉向，在亞太和中國尋找新合作客戶，不過這些談判也同樣時好時壞。

一月，北美自由貿易協定的主要談判者將齊聚蒙特利爾，進行下一輪的談判。