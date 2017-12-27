美國制裁兩名朝鮮導彈研發官員

圖片版權 Reuters Image caption 李炳哲（左）和金正植（右）是朝鮮彈道導彈項目的主要領導者。

美國已經對兩名主導核導彈研發的朝鮮官員實施制裁。

美國財政部稱，這兩名人員為金正植（Kim Jong-sik）和李炳哲（Ri Pyong-chol），並表示兩人都是朝鮮彈道導彈項目的「主要領導者」。

聯合國安理會周五（12月22日）對朝鮮實施新一輪制裁，以回應朝鮮此前的導彈試射活動。

朝鮮方面表示，此舉是「戰爭行為」，無異於一場完全的經濟封鎖。

美國的新制裁措施將阻止這兩人在美國開展的任何交易，根本上凍結了他們可能在美國擁有的所有資產。

朝鮮試射導彈時，這兩人經常被拍到站在領導人金正恩身邊。

在過去一年中，該國測試了更有野心的導彈類型，並稱導彈可覆蓋整個美國大陸。

圖片版權 KCNA/REUTERS Image caption 李炳哲被拍到與金正恩一起大笑

路透社5月份的一項調查顯示，這兩人以及武器研發者張昌河（Jang Chang-ha），都由金正恩精心挑選，並且深受他的歡迎。

路透社說，他們在金正恩身邊的行為方式「與其他幕僚的諂媚姿態截然不同。大部分幕僚與這位年輕的領導人說話時，都會鞠躬和捂住嘴巴」。

根據路透社報道，李炳哲是前空軍將領、曾在俄羅斯接受教育。金正植則是一名資深的火箭科學家。

聯合國周五宣佈制裁16名朝鮮人，李炳哲和金正植是其中兩位。

聯合國制裁包括：

汽油產品交付量每年上限為50萬桶，原油年交易量為400萬桶

所有在國外工作的朝鮮人必需在24個月內回國，以限制朝鮮外匯的重要來源

禁止朝鮮的貨物出口，如機械和電氣設備

聯合國的制裁是為了回應平壤在11月28日進行的導彈試射。

對此，朝鮮官方的中央通訊社表示：「美國被我們國家核力量的歷史性偉大事業嚇壞了，愈發瘋狂地採取了有史以來最嚴厲的制裁措施，以對我們國家施壓。」