圖片版權 EPA Image caption 五月，特朗普成為第一個到訪西牆的美國總統

以色列交通部長希望挖掘一條從耶路撒冷舊城（Old City）地底下穿過的隧道，並以美國總統唐納德·特朗普的名字命名西牆（Western Wall）旁邊的車站。

特朗普此前決定承認耶路撒冷為以色列首都，交通部長卡茨以車站的名字向特朗普致敬。

西牆在傳統上又被稱為「哭牆」（Wailing Wall），是猶太教最神聖的地方，是猶太人祈禱的地方。

計劃中的新鐵路隧道和車站將會是高鐵網絡的延伸段，該鐵路網以特拉維夫為起點，定於明年通車。

西牆後面的建築群被穆斯林稱為「尊貴禁地」（Haram al-Sharif），而猶太人則稱其為「聖殿山」（Temple Mount）。此前，以色列在這一地帶周邊的挖掘工程都引發巴勒斯坦人的抗議。

將耶路撒冷舊城列為世界文化遺產的聯合國教科文組織（UNESCO）也對在該地點附近挖掘隧道表示擔心。

卡茨告訴以色列《新消息報》（Yedioth Ahronoth）說，特拉維夫至耶路撒冷的鐵路延長線是交通部「最重要的國家項目」。

他表示，他批准了以色列鐵路委員會的提議，建設一段3公里（2英里）的地下隧道段，從西耶路撒冷的會議中心站（Binyanei HaUma）直通至以色列佔據的東耶路撒冷西牆。

這條隧道將有兩個位於地面以下約52米（170英尺）的車站，一個是位於雅發古城街（Jaffa Street）和喬治國王街（King George Street）交界的市中心站（City Centre）；另一個就是位於舊城猶太區「卡多」（Cardo）一個通道附近的「西牆唐納德·特朗普站」（Donald Trump, Western Wall）。

報紙引述卡茨表示：「西牆是猶太人最神聖的地方，而我決定以美國總統特朗普的名字命名這裏的火車站，是為了認可他勇敢而具有歷史性的決定，將耶路撒冷承認為以色列的首都。」

特朗普在本月較早前宣佈了有關消息，並且決定開始籌劃，將美國駐以色列大使館從特拉維夫轉移至耶路撒冷。這些決定受到巴勒斯坦領導者們的遣責，並在約旦河西岸和加沙走廊一帶引發暴力抗議。

上周，聯合國大會表決以多數通過議案，等同將美國的決定定義為「無效」，並要求取消有關計劃。

美國拒絶了有關議案，聲稱自己只是行使一個主權國家的權利，並威脅要消減對那些投票支持議案國家的財政援助。

你的器材不支持播放多媒體材料 為什麼耶路撒冷在以巴問題上的地位如此重要？

耶路撒冷的地位問題是以巴衝突的核心。

以色列將耶路撒冷視為「永久不可分割」的首都，而巴勒斯坦則將1967年中東戰爭中被以色列佔領的東耶路撒冷視為自己未來主權國家的首都。

以色列對耶路撒冷的主權從未得到國際社會承認，而根據1993年的以巴和約，耶路撒冷的地位最終要在和平談判稍後的階段再作決定。

自1967年以來，以色列已經在約有20萬猶太人居住的東耶路撒冷建設了十多個屯墾區（settlements）。這些在國際法當中均被視為非法，但以色列對此不予接受。