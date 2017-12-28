圖片版權 EPA Image caption 有團體要求日本就慰安婦問題作出「真誠"的道歉。

韓國和日本在2015年12月28日就「慰安婦」問題達成「不可逆轉」的協議，兩年後的同一天，韓國總統文在寅稱這份協議「無法解決問題」，韓國媒體解讀為韓方可能重啟談判或廢除協議。

日本政府表示，任何修改協議的意圖也是「不能接受」，會令人質疑韓國的國際承諾。

有關協議定明，日本要道歉和撥款10億日元（5800萬元人民幣）成立基金，協助受害者，不過到底日本是對誰道歉、這筆錢是否法律上的責任？協議都沒有列清楚，早已惹來韓國民間團體的不滿。

而韓國外交部一個工作組日前發表了調查報告，指兩國協議「未充份聽取受害者意見」，是前總統朴槿惠政府外交的「幼稚和拙劣」。

報告亦披露了協議一些從未對外公開的內容，包括韓國要承諾不再用「性奴隸」一詞，和撤走日本駐韓大使館前的慰安婦少女像等等，被指「讓步」過多，談判中屬「慘敗的一方」。

圖片版權 AFP Image caption 釜山市民團體曾於去年12月28日在日本領館外樹立慰安婦少女像，但銅像被當局移走。

不受歡迎的協議

二戰「慰安婦」的問題一直困擾著韓國與日本的外交往來，主流歷史學者認為日本皇軍在二戰期間找了大約20萬名女子充當被稱為「慰安婦」的性奴隸，主要來自朝鮮半島和中國地區。中國學者則認為人數可能達至40萬。

韓日兩國政府就慰安婦問題僵持已久，在2015年出現突破性進展，兩國「閃電」地達成一份「最終」、「不可逆轉」的協議。

協議訂明，日方同意道歉，並出資10億日元（5800萬元人民幣）成立基金，協助受害者。

不過其道歉方式、以至這筆「撥款」是否等同承擔法律責任？一直都被韓國國內指責含糊不清。

當時，時任日本外相岸田文雄讀出共同文告，代表了日本政府表示「痛感責任」。

「當時由軍方涉及的慰安婦問題，對多數女性的名譽與尊嚴造成深刻傷痛，對此日本政府表示『痛感責任』。」

而首相安倍晉三則以「內閣總理」身份，表達「謝罪」和「反省」。

這些道歉並沒有向受害者直接道歉，而安倍晉三以「內閣總理」身分，亦被視為「個人立場」過於濃厚，缺乏國家層次對慰安婦事實的認定與究責。

談判方面一直由韓日政府主導，並沒有得到民間慰安婦組織的參與。

韓國國內亦有聲音指，日本其實沒有承擔相關的法律責任，到底十億日元這個金額如何決定？是否等同賠償？一直都為人垢病。

韓國外交部7月就兩國慰安婦協議成立的調查工作組，在星期三（27日）發表報告，也批評與日本政府協商的10億元撥款，並未基於「客觀的估算標凖」，沒有反映慰安婦的意見。

不過日本方面則指，與韓國在1965年簽訂的《韓日基本條約》，已經解決了有關賠償問題，2015年的金錢，只是彌補她們的心靈傷害。

圖片版權 AFP Image caption 2015年協議達成後，多名韓國慰安婦表明反對，在日本大使館門外抗議。

秘密內容曝光

而報告亦公開了協議的一些秘密內容，顯示韓國的談判上的「慘敗」，當中包括：

韓國承諾不把「慰安婦」稱作「性奴隸」 韓國承諾游說原慰安婦支援團體不要舊事重提，並協助撤走日本駐韓大使館前的慰安婦少女像 停止在第三國譴責日本

這解釋了為何韓國政府對民間設立慰安婦像一直保持距離，沒有作出直接支援。

而韓國的慰安婦支援團體亦指，協議達成後，日本政府在聯合國的委員會上更為強硬地反對使用「性奴隸」一詞和爭取移除慰安婦像和紀念碑。

韓國外長康京和在記者會上表示，這份協議未充份體現以受害人為中心的人權問題解決基凖，對受害人、其家屬國民心靈受傷，表示「非常抱歉與遺憾」。

康京和表示，政府將根據報告聽取慰安婦受害人相關團體和專家的意見，同時考量對韓日關係的影響，慎重確定對慰安婦問題協議的立場。

這份報告明確指出有關協議，是前總統朴槿惠與外交部門欠缺溝通，反映朴槿惠政府外交的「幼稚和拙劣」。

圖片版權 Getty Images Image caption 有份促成達成協議的前總統朴槿惠成為報告的批評對象。（2015年12月28日朴槿惠接見日本時任外相岸田文雄）

兩國關係「再掀巨浪」

韓國總統文在寅星期四（28日）透過發言人樸洙賢表示，對此問題「深感沉重」，雖然協議有所負擔，但作為總統要明確向國民表示，這份協議「無法解決問題」，兩國的協議「程序和內容上有嚴重問題」。

「這問題令人遺憾，但不能夠迴避。」他說：「我們要有勇氣面對痛苦的過去。」

韓聯社報導，這是文在寅在小組發表報告後首次表態，其內容或暗示有重啟談判或廢除協議的可能，兩國關係也將「隨之再掀巨浪」。

文在寅競選總統時已表示，這份協議「難以讓民眾接受」，呼籲推進重新談判。不過在這則聲明中，他沒有明言會否重啟談判或廢除協議，只是強調會致力重建兩國正常的外交關係，推動未來合作。

韓聯社引述總統府不具名消息，指政府會在聽取意見後才決定其立場。

圖片版權 AFP Image caption 安倍晉三經常成為韓國慰安婦團體示威抗議的目標。

日本政府指，如果韓國嘗試修改這份協議，兩國關係將變得「難以管控」。

日本外相河野太郎表示，不認為在達成共識的過程中存在問題，無法接受更改日韓共識，呼籲韓方切實履行承諾。

日本共同社引述政府人員消息，指日韓本月19日的外長會議中，河野太郎明確提醒康京和，不要提出廢除共識或重啟談判，否則安倍晉三未必會出席平昌冬奧，而對於今次韓國政府透露雙方協議非公開內容，日本的外務省人員「氣憤地」表示「令人遺憾」。

外界亦關注韓日會否就慰安婦問題關係轉差，影響美、日、韓三國共同壓制朝鮮的措施。