緬甸羅興亞危機：路透社記者拘留期延長

圖片版權 Reuters Image caption Wa Lone 出庭時，身為媒體人的妻子（右二）跟其見面。

在緬甸北部從事羅興亞危機報道工作的兩名路透社記者被增加兩周關押期。

Wa Lone和Kyaw Soe Oo 12月12日遭到緬甸方面拘留。

他們被指控非法獲取信息，但路透社表示，他們只是在做自己的工作。

這兩人現在在仰光的永盛監獄。

此前，31歲的Wa Lone和27歲的Kyaw Soe Oo被拘留在警察局。

根據英國殖民統治時期引入的《官方保密法》，他們將受到起訴。該法律允許最多14年的監禁期。

緬甸政府稱兩名記者"非法獲得信息並打算與外國媒體分享"。此前他們被邀請和警察共進晚餐。

兩名記者出庭時才被首次允許與家人和律師相見。

自羅興亞危機爆發以來，已經約66.5萬人逃離若開邦。

軍方說，它正在與羅興亞的武裝分子作戰，並否認以平民為目標。

但聯合國把這次衝突稱為"種族清洗的教科書"。

緬甸當局認為身為穆斯林的羅興亞人是來自孟加拉國的非法移民，並且否認他們是緬甸公民。

圖片版權 AFP Image caption Kyaw Soe Oo 在庭上和妹妹相見。

BBC駐東南亞記者黑德（Jonathan Head）說，當局嚴格控制若開邦的出入，記者被迫從其他渠道找信息。

自從五年前軍方放鬆對緬甸的控制以來，儘管媒體的自由度有所提高，但記者們仍舊因報道遭受刑事訴訟，過去兩年來有十幾名記者被捕。