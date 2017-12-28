全日空航班中途返航 據稱有乘客登錯飛機
- 2017年 12月 28日
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模特克莉絲汀·泰根（Chrissy Teigen）和其丈夫音樂人約翰·傳奇（John Legend ）搭乘的一架飛往東京的航班中途返回了洛杉磯，據稱是因為有人登錯了飛機。
泰根表示，該乘客在洛杉磯國際機場登機，但其所持機票是另一家航空公司的。不過，該說法未得到官方證實。
該飛機在太平洋上空飛行了四個小時之後返航。
全日空航空公司（All Nippon Airways）稱，一名乘客的「航班安排」有問題。
洛杉磯國際機場警察阿多尼斯·庫奇洛（Adonis Cutchlow）對《洛杉磯時報》表示，飛機上沒有發生犯罪或違法活動，不清楚飛機為什麼掉頭。
「問題太多」
該航班本應飛行11個小時到達東京，但乘客在空中呆了8個小時，卻回到了相同的機場。
根據泰根發佈的一系列推文，這名出問題的旅客持美國聯合航空公司的機票登上了全日空航班。泰根在推特擁有920萬粉絲。
她在推特上稱，飛機飛行四小時後卻返航，因為飛機上有一名乘客本不該搭乘這班飛機。
a flying first for me: 4 hours into an 11 hour flight and we are turning around because we have a passenger who isn’t supposed to be on this plane. Why...why do we all gotta go back, I do not know— christine teigen (@chrissyteigen) 2017年12月27日
結尾 Twitter 帖子 用戶名 @chrissyteigen
她還說，不知道飛機為什麼返航，「問題太多，我沒有答案」。
航班追蹤網站（Flightaware）顯示，這架飛機在離開洛杉磯4小時後在太平洋上空急轉彎，然後返航。
My first tweet can’t be more epic than this: just survived an 8-hour LAX-LAX flight with @chrissyteigen and @johnlegend on #ANA #NH175 pic.twitter.com/yY0vIqfcja— Raffy (@Raffywu) 2017年12月27日
結尾 Twitter 帖子 用戶名 @Raffywu
一名同飛機乘客在發佈了一張在機艙內與泰根夫婦合影的照片後，獲得了45000次轉發和將近1000名粉絲。
在航班落地六小時後，泰根稱她登上了另一架飛機。