日本擬造新航母應對「來自中國的威脅」

圖片版權 xinhua Image caption 中國戰鬥機和轟炸機例行飛越所謂的「第一島鏈」進入太平洋訓練飛行

日本計劃建造二戰後第一艘航空母艦，對付中國在東亞不斷擴大的影響以及來自朝鮮的威脅。

英國《泰晤士報》報道說，根據這個價值30億美元的造艦計劃，日本海軍將把兩艘"出雲"級直升機護衛艦改裝成能夠搭載美國F-35短距起飛戰鬥機的航空母艦，這樣日本海軍就在70多年來首次擁有海基空中打擊能力。

艦長248米的出雲級直升機護衛艦滿載排水量約2萬7千噸，可搭14架直升機。日本軍事評論員前田哲男對中國媒體說，日本正在研究航母改造方案，研究項目包括提高甲板耐熱性及艦載機離艦方式，預計改裝成航母后可搭載10架改裝成艦載機的F-35B戰鬥機。

和平憲法

《泰晤士報》報道說，軍艦改造極具爭議性，因為那不僅影響到亞洲的軍事平衡，而且有可能違反日本戰後和平憲法。

中國認為日本改裝"出雲"級航母違反了日本"和平憲法"的第9條規定。中國外交部發言人敦促日本"做更多努力改善互信，促進地區和平和穩定"。

日本憲法第九條規定，"日本永遠不會以國權發動戰爭、武力威脅等行為解決國際爭；為了達到以上的目的，不保持陸海軍及其他戰爭力量，不承認國家的交戰權。"

不過日本首相安倍一直希望修改日本"和平憲法"中的第9條，即"放棄發動戰爭的權利"。這是二戰後日本被美軍佔領時確立的憲法內容。

圖片版權 AFP Image caption "出雲級"航母是日本在二戰後建造的最大的艦艇，日本計劃用美國F-35戰鬥機替代直升機作為航母艦載機

2014年7月安倍政府內閣作出決議，通過關於"解禁集體自衛權"的重大修改。之後安倍政府又推動國會在2015年9月通過了安全保障相關法。2016年安倍在國會提到了修改憲法全面"解禁集體自衛權"的必要性。

雖然日本當局堅持說日本航母用於防禦目的，不是攻擊型航母，但有報道說日本媒體也在質疑改裝航母的用途。

日美安保

你的器材不支持播放多媒體材料 宮本雄二：中國軍事力量不斷增強的一個結果就是加強了日美的安保條約。

日本軍事評論員前田哲男認為，把"出雲"級護衛艦改裝成航母違反了日本的自衛原則。他說日本防務政策在安倍任內經歷了改變，特別是2015年日本通過新的安全法，擴大了日本自衛隊的活動範圍，標誌著日本防務政策從自衛立場偏離。

2013年在中國設定"東海防空識別區"後，日本首相安倍在同年通過了日本的新"防衛計劃大綱"，其中規定日本海上自衛隊要形成監視日本周邊海空狀況的能力，並建議有必要形成應對離島攻擊的能力，其中包括引進無人偵察機和創設水陸兩棲部隊等內容。

該防衛大綱在重申了日本不做軍事大國的承諾的同時，明確指出中國加速軍事現代化以及加強在日本周邊海空活動以及朝鮮大力研發核武器與導彈技術，因此強調日本要加強防衛能力和日美同盟。

最近日本前駐華大使宮本雄二在接受BBC訪問時說，中國軍事力量不斷增強的一個結果就是加強了日美的安保條約。

日本和美國有重要的防務同盟關係。日本沖繩島有駐扎美軍海軍陸戰隊和美國空軍的基地，美國核動力航母常年在靠近日本的地方部署。

《泰晤士報》報道說，英國外交大臣約翰遜和國防大臣威廉姆斯森本月同日本外交大臣和防務大臣會面達成兩國海空軍的合作協議，包括英國皇家海軍兩艘護衛艦訪問日本，英軍將首次在日本領土上進行軍事訓練。去年英國皇家海軍的颱風戰機曾經在日本部署。

曾經輝煌

Image caption 1941年日本海軍聯合艦隊司令的山本五十六率領航母艦隊偷襲珍珠港的美國太平洋艦隊取得遠程突襲的輝煌戰績。

19世紀後期，日本在明治維新後實行軍事現代化過程中曾經大力發展現代海軍，曾經一度擁有過世界最大的航母艦隊。

日本海軍在1894年的甲午海戰中重創清帝國新成立的海軍北洋水師，中國艦隊12艘軍艦當中8艘被擊沉。次年日本和清朝簽訂了馬關條約（下關條約），台灣和澎湖群島被割讓給了日本。

1905年5月，日本海軍元帥東鄉平八郎指揮日本海軍在日本海海戰中大敗遠道而來的俄國海軍艦隊，38艘俄羅斯軍艦中21艘被擊沉，7艘被捕獲。

二戰前，日本海軍元帥山本五十六創建了日本海軍航空兵部隊。在太平洋戰爭爆發期間擔任日本海軍聯合艦隊司令的山本五十六在1941年率領航母艦隊偷襲珍珠港取得遠程突襲的輝煌戰績。

從1911年到1945年太平洋戰爭結束為止，日本先後建造了25艘航空母艦，還有4艘已經下水但未完工的航母。在1942年中途島戰役中美國海軍重創日本海軍，日本海軍4艘第一線航空母艦被擊沉。後來日本加緊幹造和改裝航母，但在航母數量以及熟練飛行員補充方面都不能跟美國海軍匹敵。

1945年日本最後一艘航母被美國擊沉，使得經營了40年的強大艦隊在二戰最後四年中被毀。