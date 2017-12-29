圖片版權 Getty Images Image caption 喬治·維阿曾是一名頂尖足球員，退役後投身政界

喬治·維阿（George Weah）是非洲足球史上最偉大的球員之一，現在他又有了一個新頭銜——他是西非國家利比利亞的新總統。

在周二（12月26日）進行的利比利亞大選中，經過兩輪投票後，維阿在周四接近點算完成的得票已經超過60%，接替埃倫·約翰遜·瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf），當選新一任總統。

維阿出身自利比利亞的一個貧民窟，憑著球技走向歐洲，曾在一些頂尖的俱樂部效力——其中包括AC米蘭和巴黎聖日耳曼——並獲得一系列驕人榮譽。

之後，他的眼光轉向政界，在經歷數次失敗之後，在2014年終於當選參議員。這個時候，他已經整裝待發，凖備走上最高領導人的競選之路。

本周完成的選舉是利比利亞領導人職位近十年來的第一次民主過渡。

消息傳出後，維阿的支持者湧上首都蒙羅維亞的街頭慶祝。

圖片版權 AFP Image caption 維阿在第一輪投票中雖取勝，但未獲得足夠多的選票，因此選舉須經過第二輪投票

「我的利比利亞同胞們，我深深感受到了全國人民的激動，」選舉結果傳出後，維阿在推特（Twitter）上發帖說。

「我知道我今天所接受的這個巨大使命，代表著怎樣的責任和重要性。改變開始了。」

像維阿這樣在從政之路上走得這麼遠並獲得成功的前體育明星並不多，但是運動員退役後從政並不是多麼稀奇的事——他們已經有公眾認知度。或許，他們還有那種令他們在賽場上取得成功的雄心和動力。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @PSG_English We knew George Weah way before he became President-elect of Liberia 🇱🇷 😃😃😃



Congrats to the PSG and world football legend on the latest chapter of his brilliant career!!! pic.twitter.com/19sYefLzZg — PSG English (@PSG_English) 2017年12月28日

這裏，我們來回顧一下全世界那些從政的體壇人物。

說到運動員從政，第一個想到的或許是伊姆蘭·罕（Imran Khan）。作為1976至1992年間巴基斯坦板球國家隊的一員，他有過豐富的運動生涯經歷，也在1992年帶領球隊奪得了巴基斯坦歷史上唯一的一次板球世界杯冠軍。

然後，他投身慈善事業和政界，在1996年創立他自己的政黨。他在2002年第一次在國民議會贏得一席之地，他的政黨也在2013年的大選中正式成為一方有競爭力的政治勢力。

圖片版權 AFP Image caption 伊姆蘭·罕在放下板球板之後，建立了巴基斯坦的主力反對派陣營

新擂台上的角力

在美國，最有名的其中一個例子是「筋肉人」傑西·溫圖拉（Jesse "The Body" Ventura），一個海軍特種部隊成員和越戰老兵。在1970和1980年代，他作為職業摔跤手和評論員走紅。

後來，他在明尼蘇達成為了一個城市的市長。之後1998年，他在政壇掀起一陣震動，出人意料地擊敗了共和、民主兩黨的候選人，當選州長。

阿諾德·施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger，另譯阿諾·舒華辛力加）最初是在他的祖國奧地利成為一名成功的健美教練，後來投身娛樂事業，演出了一系列動作電影。他在20歲的時候贏得「宇宙先生」（Mr Universe）健美大賽冠軍，之後又七次贏得「奧林匹亞先生」（Mr Olympia）冠軍，至今仍是健美行業最響亮的名字。

他在2003至2011年間擔任美國加利福尼亞州州長。

在美式橄欖球界，傑克·坎普（Jack Kemp）是1960年代的著名四分衛，後來他作為共和黨人在國會當了18年議員，並在里根的黨團隊裏成為一名保守派的英雄人物。

圖片版權 AFP Image caption 傑克·坎普（右）在1996年作為鮑勃·多爾的競選伙伴參加美國總統大選

他嘗試競選過總統和副總統，均未獲成功，但是在老布什的內閣擔任過房屋部長。

在民主黨一邊，最為人知的事例或許是比爾·布拉德利（Bill Bradley），紐約尼克斯（New York Knicks）隊的籃球明星後來做了18年的新澤西州參議員。

離開球場的巴西人

巴西足球界也出現了不少的政客。

羅馬里奧（Romário）是1994年評選的國際足聯世界最佳球員，但同時也有著一個壞孩子的形像。他成為政客的起點是他第六個小孩的出生——小孩患有唐氏綜合症。羅馬里奧先是成為殘障人士公益事務的倡議人，後來也當選了國會議員。

時至今日，他仍然在任。

蘇格拉底（Sócrates）曾作為球員效力過多家巴西足球俱樂部，也從1974年開始為巴西國家隊踢球超過十年。他代表國家隊出征60場，也是1982年世界杯那支廣受愛戴的巴西隊的場上隊長（儘管球隊最終未能奪冠）。

圖片版權 AFP Image caption 蘇格拉底的政治活躍度和知性特質令他有了「博士」的外號

作為一名足球運動員，不尋常的是他還得到了醫學學位，同時亦以敢於表達政治觀點著稱。他的知性特質也為他贏得了「蘇格拉底博士」的外號。

蘇格拉底沒有尋求競選總統，但是他的影響力卻遠遠超出了球場的範圍。他參與成立了「科林蒂安民主運動」（Corinthians Democracy），以反對軍政府，並公開要求總統直選。

轉移跑道的田徑明星

田徑運動員從政的例子也不少，包括為數不多的女性。

在英國，塞巴斯蒂安·科（Sebastian Coe）就從一個田徑運動員變成了保守黨政客，也是上議院的終身貴族；而前自由民主黨領袖孟席斯·坎貝爾（Menzies Campbell）則曾經被稱為「地球上跑得最快的白人」，並保持過100米跑的英國紀錄。

坦妮·格雷－湯普森（Tanni Grey-Thompson）作為殘奧會運動員贏得過16枚獎牌，而她在體育界的活動也令她在2010年獲授上議院終身貴族的頭銜。

墨西哥人安娜·加布裏埃拉·格瓦拉（Ana Gabriela Guevara）是一名400米跑運動員，之後成為了參議員。肯尼亞長跑選手韋斯利·科里爾（Wesley Korir）、2012年波士頓馬拉松冠軍，如今也是一名國會議員。

用腦博弈的拳擊手

圖片版權 AFP Image caption 曼尼·帕奎奧如今是向菲律賓政壇揮出有力一拳的人物

拳擊界也有不少人在政界打出有力一拳。

菲律賓傳奇拳擊手曼尼·帕奎奧（Manny Pacquiao）在2010年首次當選國會議員，如今他是一名參議員；而烏克蘭的三屆世界重量級拳王維塔利·克里琴科（Vitali Klitschko）如今是基輔市市長。