iPhone越舊越慢　蘋果終於道歉了

圖片版權 Reuters Image caption 蘋果公司表示正在採取一系列措施，以重拾用戶的信任。

蘋果承認故意降低一些老款的iPhone機型的性能而遭到批評，蘋果公司因此發表聲明道歉。

蘋果公司表示將降低更換電池的價格，並將在2018年發佈軟件，使用戶可以監察手機的電池狀況。

蘋果公司承認降低一些電池老化的老款手機的性能，但表示這是為了延長手機的使用壽命。

蘋果在其網站上發佈一份聲明，表示對使用 iPhone 6 及後續機型的用戶，過了保修期需要更換電池的價格將從608人民幣降到218人民幣。從2018 年 1 月底到 12 月，全球用戶都能使用這個優惠。

長期以來，一些用戶懷疑蘋果公司故意降低老款iPhone的性能，以促使用戶購買新款的手機。

聲明稱，蘋果表示正在採取一系列措施，以「解決用戶的擔憂，對他們的信賴表示感激，並讓任何可能對 Apple 的出發點有過疑慮的人對我們重拾信心」。

「對 Apple 來說，用戶的信任意味著一切。我們將矢志不渝、努力贏得並維護這份信任。正是因為您的信念和支持，我們才能從事我們熱愛的工作。我們永遠不會忘記這一點，或認為這理所當然。」

該公司在美國面臨八起針對此事的獨立訴訟，以色列和法國也有人向蘋果提告。

本月早前，蘋果承認會故意降低一些老款iPhone的性能表現。

圖片版權 Getty Images Image caption 蘋果表示，將在2018年發佈軟件，使用戶可以監察手機的電池狀況。

蘋果公司表示，因為隨著時間的推移，電池的性能會下降，所以已經修改iOS操作系統，以管理某些設備中老化的鋰離子電池。

「化學年齡較老的電池應對峰值負載的能力也在衰退，特別是處於低電量狀態的時候，在某些情況下，這就可能會導致設備突然意外關機。」

周四還另有消息稱，出於保安原因，這家科技巨頭要求其首席執行官蒂姆·庫克（Cook）無論商務出行還是私人出行，均須乘坐私人飛機。

11月，蘋果公司被迫發佈了一個更新，以修複Mac操作系統的安全漏洞，該漏洞令無需密碼就可以進入設備並獲得管理權限。