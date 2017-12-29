「抓個正著」？特朗普指中國偷運石油至朝鮮

圖片版權 U.S. Department of the Treasury Image caption 美國財政部11月發照片指有朝鮮船隻連接其他船隻，可能正在轉移石油，以逃避制裁。

美國總統特朗普對中國未切斷向朝鮮出口石油感失望，暗示會以貿易作籌碼，迫使中國協助解決朝鮮問題。

早前，韓國媒體《朝鮮日報》引述韓國政府消息，指美國衛星多次發現朝鮮與中國的輪船疑似進行油品交易。

中國外交部發言人華春瑩反問是否有確鑿證據，強調中方嚴格執行安理會有關涉朝決議。

「抓個正著」

特朗普在社交網站發帖文，稱「抓個正著－非常失望中國繼續讓石油流入朝鮮。如果情況繼續下去，將不會有友好方法解決朝鮮問題。」

之後特朗普接受《紐約時報》訪問時補充，指這個發現是「非常近期」的事，並指「霍士新聞」也有報導。

「石油流入朝鮮，我對此並不滿意。」他說：「這並不是我的協議。」

他稱如果中國願意解決朝鮮問題，可以對「貿易」有略為不一樣的看法，警告如果中國一旦不幫助美國，他將會實行過往一直提出想做的措施。

美國智庫國家利益中心防務研究總監哈里‧卡齊亞尼斯（Harry Kazianis）對路透社表示，儘管特朗普和中國國家主席習近平建立了個人關係，中國或永遠不會滿足特朗普總統實施制裁的要求，而特朗普最新的發言，可能指兩人兄弟情已不再。

圖片版權 AFP Image caption 有分析指特朗普最新發言顯示與習近平兄弟情不再。

美國譴責

美國國務院官員指，留意到一些船隻參與違反聯合國禁令的活動，包括轉移精煉石油，從朝鮮運走煤礦，並稱「有證據」這些船來自中國等多個國家。

官員指石油對朝鮮軍事很重要，而出售煤礦也是朝鮮的收入來源。

官員譴責這種行徑，並尋求與包括中國在內的聯合國安理會成員緊密合作，壓止這種走私活動。

韓國《朝鮮日報》早前報導，指10月以來美國衛星已拍到30次，朝鮮與中國的輪船疑似進行油品交易。之後英國《金融時報》亦引述了該區的外交官員消息證實有關報導。

美國財政部在11月21日曾上載一張據稱是10月19日拍攝的照片，指有朝鮮船隻連接其他船隻，可能正在轉移石油，以逃避制裁。

不過美國這則聲明中，並沒有點名中國，也沒有透露朝鮮船在與哪一國船隻進行交易。

圖片版權 EPA Image caption 聯合國安理會上周才一致通過對朝鮮的新一輪制裁，以懲罰朝鮮11月28日試射彈道導彈。

中方反問：有確鑿證據？

中國外交部發言人華春瑩27日回應有關《朝鮮日報》的報導，她說「不掌握情況」。

華春瑩反問：「我倒想問一問，有關媒體是否確切掌握是哪只船或哪幾只船？這幾只船是否在聯合國安理會制裁名單之列？如果不是，他們如何確定這些船是在做違反安理會決議的事？是否有確鑿證據？」

華春瑩重申，中方立場明確，會「全面、凖確、認真、嚴格」執行安理會有關涉朝決議。

「我還有個忠告，建議有關媒體不要總把眼睛盯著中方的某只船，而是應該多監督自己國家政府是否全面完整執行了安理會相關決議？還是在有選擇性地執行安理會決議？」

「不知道有關媒體所屬國家能否確保自己百分之百地做到有令必行、有禁必止，沒有任何一起違法個案發生？」

中國海關11月數據顯示中國沒有向朝鮮出口任何石油產品。

聯合國安理會上周才一致通過對朝鮮的新一輪制裁，當中包括減少朝鮮90%的精煉石油進口等措施，以懲罰朝鮮11月28日試射彈道導彈。