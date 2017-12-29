圖片版權 Getty Images Image caption 美國早前促請聯合國將十艘貨輪列入黑名單（資料圖片）

韓國外交部周五（12月29日）披露，該國早前曾扣查一艘在香港註冊的貨輪。該貨輪涉違反聯合國禁止向朝鮮輸送石油的制裁決議。

韓聯社引述韓國政府信息稱，已確認台灣材料商Billions Bunker集團租用、在香港註冊的貨輪「Lighthouse Winmore」，於今年10月19日駛入韓國麗水港轉運煉油產品後，虛報將駛向台灣後出港，但並未駛向台灣方向，而是在公海上將600噸油品換載給朝鮮貨船。

該貨輪於11月24日再次駛入麗水港後被韓國關稅廳扣查。韓國外交部指，今次事件是韓鮮利用非法網絡，巧妙避開聯合國安理會對朝制裁的典型案例。

韓國政府公布事件後，香港媒體引述中國外交部發言人華春瑩回應媒體提問稱，不掌握有關情況，但中方已經展開調查，查明有關船隻自八月至今，一直沒有停靠或進出中國港口的記錄。

華春瑩重申，中國始終嚴格執行安理會有關制裁朝鮮的決議，絶不允許中國公民或企業從事違反有關決議的活動。

美國總統特朗普較早前在推特發言，指控中國並無按照聯合國安理會的決議，仍然允許石油流入朝鮮。

他形容今次中國被「抓個正著」，並暗示會以貿易作籌碼，迫使中國協助解決朝鮮問題。

中國外交部發言人華春瑩反問是否有確鑿證據，強調中方嚴格執行安理會有關涉朝決議。

「黑名單」

華府早前向聯合國安理會提交了報告，要求將10艘違反對朝制裁的船隻列入黑名單，當中包括「Lighthouse Winmore」。如果這批船隻被裁定為違規，聯合國各成員國就須禁止這批船隻駛入其港口。

香港媒體報道，「Lighthouse Winmore」全長144米，船頭印有其英文名及「方向永嘉」字樣。

韓國媒體此前報道，今年十月以來，美國衛星已經拍到中國與朝鮮貨輪進行油品交易超過30次。

但中國外交部發言人華春瑩堅稱，中方會「全面、凖確、認真、嚴格」執行安理會有關涉朝決議，並反問就此提問的外國媒體，其國家「能否確保自己百分之百地做到有令必行、有禁必止，沒有任何一起違法個案發生？」