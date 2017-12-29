圖片版權 Getty Images Image caption 因為撒切爾夫人拒絶，佳佳（左）只好搭乘另一班飛機從倫敦前往華盛頓

最新發佈的英國國家檔案館文件披露，英國前首相「鐵娘子」撒切爾夫人（Margaret Thatcher）曾拒絶與倫敦動物園的一隻大熊貓搭乘同一班機飛往華盛頓。

倫敦動物學會會長朱克曼勳爵（Lord Zuckerman）曾建議，1981年，熊貓佳佳可與時任英國首相的撒切爾夫人搭乘一班協和式飛機。

在華盛頓的史密森尼學會曾要求借佳佳與在美國的一隻熊貓交配。

但撒切爾夫人稱，熊貓對政治家們來說不是「吉兆」。

英國內閣部長羅伯特·阿姆斯特朗爵士（Sir Robert Armstrong）寫道：「朱克曼勳爵認為這可以展示特殊關係，十分高興以首相認為最可能有益於英美關係的方式，來安排宣佈借送大熊貓的時間。」

「他甚至建議，首相可能想在她下個月去華盛頓時，把熊貓放在協和飛機的後部。」

圖片版權 National Archives Image caption 撒切爾夫人的批示

但撒切爾夫人的私人秘書克萊夫·惠特莫爾（Clive Whitmore）回復：「她回復說，她不會帶熊貓一起——『熊貓不是政治家的吉兆！』」

文件也顯示了撒切爾夫人的最初回復，對於這個想法的簡要說明中，她用藍色氈尖筆寫道：「我不要帶這個熊貓。」為了強調她的觀點，她在「不要」這個詞下還劃了兩條線，也給「我」這個詞下劃了線。

她還說：「朱克曼勳爵比我更了解熊貓——我確信他能安排這些事情。」

英國國家檔案館擁有超過1100萬份官方郵件，其中許多是從政府部門轉移過去的，並且經常在30年後作為公共檔案公開。