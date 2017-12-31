尼泊爾珠峰新禁令為何被指「歧視殘疾人」

圖片版權 AFP Image caption 從珠峰遠眺的景象。1920年以來有超過200人死於攀登珠峰。

尼泊爾近日宣佈禁止，為了減少登山事故，將禁止單人攀登包括珠穆朗瑪峰在內的高峰。

根據這項新的禁令，沒有獲得醫學允許的雙腿截肢者以及盲人不得攀登珠峰。

尼泊爾旅遊官員稱，修改相關法令的目的是保障登山安全，減少死亡。

雙腿截肢的尼泊爾登山家、前英軍廓爾喀族士兵（Gurkha）哈里•布塔•馬加爾（Hari Budha Magar）稱，這是對殘疾人的歧視。

攀登珠峰的人數2017年創下歷史紀錄。

與此同時悲劇發生的數量也相應增加。

截至目前2017年攀登珠峰者死亡人數為6人，其中包括85歲的登山者明•巴哈杜爾•謝爾佔（Min Bahadur Sherchan）。這位前英軍廓爾喀族士兵（Gurkha）一直在和日本的三浦雄一郎（Yuichiro Miura）競爭年齡最大的攀登珠峰者紀錄。

圖片版權 Reuters Image caption 85歲的謝爾佔2017年4月攀登珠峰前的留影。他後來在珠峰大本營去世。

三浦雄一郎2013年以80歲高齡登頂珠峰，打破了之前由謝爾佔於2008年創造的76歲登上珠峰的紀錄。

有"瑞士機器"之稱的著名瑞士登山家烏裏•斯特克（Ueli Steck）2017年死於單人登山途中，他當時的目標是珠峰附近的另一座高峰。

根據尼泊爾的新禁令，外國登山者必須配備嚮導。當局也希望新規定能為尼泊爾的登山行業創造新的工作機會。

禁止雙腿截肢和視力受損的殘疾人攀登珠峰的規定引來了批評。但政府後來澄清說，禁令針對的是沒有獲得醫學允許的殘疾人。

雙腿截肢的尼泊爾登山家哈里•布塔•馬加爾（Hari Budha Magar）在臉書上表示，這項新政策是"歧視性的"，"不公正"。馬加爾在阿富汗作戰時失去了雙腿，他最近一直在凖備2018年攀登珠峰。

"不管他們（內閣）怎麼決定，我都會攀登珠峰。沒有什麼不可能的。"他說。

1920年以來，已經有超過200人死於攀登珠峰，其中大多數死亡發生在1980年以後。

死亡原因有很多種，其中超過20%的死亡源於急性高山反應。根據喜馬拉雅數據庫（Himalaya Database）2015年向BBC提供的數據，死亡原因排名第一位的是雪崩，佔29%，墜亡排第二位，佔23%。

雙腿截肢的尼泊爾登山家哈里•布塔•馬加爾（Hari Budha Magar）說了什麼？

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禁止殘疾人士登山的規定是不公平的，這是對殘疾人士的歧視，不符合人權。

尼泊爾政府應該鼓勵殘疾人士挑戰自己的"舒適區"（comfort zone），開發自己的最大潛能，而不是通過禁令讓他們感到灰心。殘疾人也是人，我們看上去有些不同，但我們也擁有人類的心靈。

我是全世界第一個爬上6000米以上山峰的雙腿截肢人士。過去有人相信這一點嗎？沒人相信。但我做到了。我已經花了18個月凖備攀登珠峰，在尼泊爾、蘇格蘭、法國進行了訓練。

我攀登珠峰的理由有6點：