圖片版權 Getty Images

2018新年夜即將到來之際，中國社交媒體上出現了曬18歲照片的熱潮。但在英國，一份智庫報告指出，"千禧一代"將會面臨戰後最大的"遺產大爆炸"浪潮。

中國社交媒體上的18歲熱潮指的是，出生於2000年千禧年之際的年輕人已開始進入成年階段。很多70後、80後甚至90後開始感嘆歲月流逝，紛紛曬出自己18歲時的照片。

一家名叫"決議基金會"（Resolution Foundation）的英國智庫發佈報告指，英國"千禧一代"的父母或祖父母都來自戰後"嬰兒潮"的那一代人，他們將給千禧一代留下可觀的遺產。

但這份報告同時指，這種遺產對於解決貧富差距和年輕人住房問題可能效果有限。因為千禧一代平均要等到61歲才能享受到這些財產。

根據這家智庫的定義，"千禧一代"指的是現在年齡在17歲到35歲的這代人。

決議基金會的分析指出，隨著"嬰兒潮"中出生的那一代普遍擁有較多財富的人逐漸老去，遺產繼承的總量會在今後20年內增加一倍以上，並在2035年達到頂峰。

目前的年輕成年人的父母中有接近三分之二擁有可被繼承的房產。

相比之下，出生在1930年代的人中只有38%繼承了房產。

解決住房問題的有效辦法？

報告指出，和"嬰兒潮"那一代人相比，"千禧一代"在30歲前擁有房產的人數比例只有一半。

決議基金會的資深政策分析員勞拉•加德納（Laura Gardiner）說，"最近幾十年裏，老一代人在房產中大量積累財富，因之獲益巨大。"

"千禧一代在積累自身財富方面沒有做出和前輩一樣的努力，他們可能會在未來幾十年裏從遺產繼承量膨脹中受益。"

"這對很對千禧一代來說可能是個好消息，包括那些出身相對貧窮、過去可能難以繼承到財產的人。"

"他們將從嬰兒潮那代人的幸運中獲益。"

但她強調，繼承遺產並不是解決住房問題和社會貧富差距的良方，因為在這一代人需要買房的時候，這種繼承並未到來。

25歲的瑞秋（Rachel Hosie）是一名為《獨立報》生活時尚版撰稿的作者。她說可能的繼承潮並為給自己這一代人帶來太多安慰。

"我們面臨學費貸款，沒有退休金保障，而且在工作期間遭遇了數次金融危機，"她說，"我們以為只要足夠有雄心並且認真學習，就可以獲得一份好工作。然後就可以掙錢、買房、安家，就像父母那一代人一樣。但直到現在我們還在掙扎。"

英國《銀髮族》（Gransnet）編輯羅森（Cari Rosen）認為這份報告遺漏了一個重要因素。

"有一半的女性和三分之一的男性將為自己支付不同程度的醫保費用。大約有四分之一自己支付醫保的人入不敷出。"她說，"因此我們對家裏的千禧一代說，沒有什麼可以留給你。"