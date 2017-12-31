盤點2017：蹭熱點的假新聞泛濫網絡

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年10月7日，特朗普在白宮外與記者交流，稱NBC為「Fake News」（假新聞）

8月，強颶風襲擊了美國。這次颶風強度太大以至於破了紀錄——達到六級。

"艾爾瑪（Irma） 是史上最強颶風，達到了六級，"美國網站InfoWars的記者Alex Jones在Facebook主頁說，而InfoWars在Facebook上有750,000粉絲。

但是這是假新聞，因為颶風的最高等級是5級，6級颶風並不存在。

當然，你可能看過那則報道，因為它在Facebook上被分享了200多萬次。你的朋友、同事，或者你的奶奶，當時可能就信了那條消息。

這不是2017年的大事中出現的唯一假新聞。

恐怖襲擊

3月22日，倫敦發生恐怖襲擊，造成6人死亡50人受傷。當時，有一張一名戴頭巾的女性在恐襲發生地威斯敏斯特橋上打電話的照片在社交媒體上傳播得很廣。

很多分享這張照片的人稱，這名穆斯林女性對她周圍受害者的遭遇很冷漠。很多人分享這張圖片時都帶上了 #BanIslam（取締伊斯蘭教）的話題標籤。

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收到大量負面評論後，照片上的女性發佈了一則聲明，稱當時看到恐襲後的場景"令她心碎、震驚和眩暈"。

11月，第一個發佈這張照片的推特賬號@SouthLoneStar被監測出是一個俄羅斯的機器人賬號，之後，推特官方暫停了這個賬號。

5月，曼徹斯特競技場爆炸，22人死亡。爆炸後不到兩小時，社交媒體上開始使用標籤#MissingInManchester（曼徹斯特失蹤）發佈很多人的照片。一張男孩的照片之後被證實是多年前該小孩為一個品牌走秀的照片。

推特上還有一條被轉發了35,ooo多次的照片，發佈者稱這是他失蹤的弟弟和妹妹。然而，這張照片此後被另一名用戶看見，他說這是假新聞，照片上的男的是他自己。

還有一張照片稱，一名叫帕金森（Jayden Parkinson）的男子在曼徹斯特襲擊中失蹤，但事實是，照片上的帕金森在2013年就被謀殺了。"看到他的照片被如此濫用，真是令人心寒。"帕金森的母親接受BBC採訪時表示。

什麼是假新聞？

故意製造的完全錯誤的信息、圖片或視頻，旨在傳播後誤導他人

篡改信息、圖片或視頻，以及分享老照片但聲稱是新照片，來欺騙他人

沒有惡意的諷刺或改編，但是愚弄他人的信息

6月3日，倫敦塔橋上，襲擊者駕駛一輛汽車衝入人行道，此後用刀砍死8人。很快，社交媒體上分享了一張嫌疑犯的照片，但照片上的男子被證實是美國喜劇演員山姆・海德（Sam Hyde）。

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6月19日，倫敦芬斯伯裏（Finsbury）公園的清真寺再次發生襲擊事件，10月，拉斯維加斯發生機槍掃射襲擊造成58人死亡。這兩起事件發生後，山姆・海德的照片都被再次使用。

拉斯維加斯槍擊事件後，有右翼博客稱，槍手是反特朗普的自由派人士。谷歌則在搜索頁推薦了這篇假新聞。

格倫費爾塔（Grenfell Tower）火災

6月，倫敦格倫菲爾塔發生大火災，消防員花了31個小時才基本把火撲滅。大火的規模意味著在大火後的幾個小時甚至頭幾天，消息都是很有限的。直到11月，才查明有71人在大火中喪生。

而6月到11月間，鋪天蓋地的謠言和錯誤信息席捲了社交媒體。對於在此次大火中倖存但有了心理創傷的人來說，主流媒體和官方都顯得不那麼可信。

Image caption 塔樓附近貼了很多告示，很多人問了問題，比如「還要來多少次火災？」

最大的爭議是死亡人數。Facebook、Telegram、WhatsApp有一些分享失蹤和死亡人數的群。有一些轉發了死亡人數達數百的謠言，他們不相信此後官方公布的71人死亡。

Facebook上，知名賬號Majid Freeman分享了一條視頻，視頻說在塔樓的一個房間裏發現了42具屍體，而這則視頻被播放了660萬次。這個說法從來沒有得到官方的證實。但視頻下方的評論說，他們相信死亡人數一定是好幾百而不是71.

一個標題黨網站報道稱，火災後12天，一名兒童從樓裏被救出。數小時後，該新聞就被證實是假的。

大火還沒有被撲滅的時候，包括BBC在內的很多媒體，報道了一名兒童從10樓被扔下但最後被救的新聞。但是，並沒有人出來證實他的孩子被接住了，也沒有人出來證實他接住了這個孩子。10月，BBC的一項調查稱，這個戲劇性的營救故事可能從來沒有發生過。

颶風和地震

8月，颶風哈維（Harvey）襲擊美國得克薩斯，數千人被轉移。一名加拿大阿訇被指不讓基督教受害者進清真寺避難。這篇假新聞被分享了126,000多次，但阿訇指，他從沒做過這個事情。

圖片版權 @spann Image caption 氣象學家和社交媒體用戶分享了這則關於颶風艾爾瑪的錯誤預警

艾爾瑪（Irma）颶風期間，白宮也相信了一則自稱在邁阿密機場拍攝的假新聞，是一則篡改過的天氣預報，這個消息被轉發了40,000多次，而放的假風暴的視頻在Facebook上被觀看了280萬次。

關於應對颶風的錯誤建議也被分享了好多。錯誤的建議稱，颶風來臨時，要把貴重物品藏在洗碗機裏。

9月，一名叫索非亞（Frida Sofia）的女孩在墨西哥吸引了很多人的關注，因為她在那次大地震中被困住了。但是，這個女孩似乎並不存在，而是人們面對災難時寄托的集體希望。

11月，伊朗-伊拉克邊境發生大地震，一個小男孩帶著另一個小朋友去找食物的視頻被分享了很多次，然而，這個視頻並不是在那次地震後拍的。

2018年，圍繞著大新聞產生的假新聞可能會更多，我們都在為限制假新聞的影響力而努力。Facebook正在嘗試提醒用戶某些信息可能是錯誤的，他們會在假新聞的旁邊放一篇經過事實核查的新聞。12月初，推特把平台上"仇恨或有害行為"的定義拓展至了更大的範圍。

然而，12月，收到大量用戶投訴後，推特關閉了一個旨在提醒用戶假賬號的工具，導致提醒用戶假新聞變得沒那麼容易。