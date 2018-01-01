制裁朝鮮：韓國截獲第二艘運油船

圖片版權 Getty Images Image caption 物資輸送禁令是對朝鮮領導人金正恩的武器項目作出的回應

韓國官員表示，當局截獲並扣押了一艘懷疑違反國際制裁決議向朝鮮運輸石油的輪船，這是近期的第二次。

該艘名為「Koti」的油輪上是巴拿馬的旗幟，目前被扣押在韓國西部城市平澤附近的一個港口。

韓國此前已經扣留了一艘在香港註冊的輪船，懷疑該船秘密將600噸精煉油輸送至一艘朝鮮輪船。

為了應對朝鮮的武器項目，聯合國對朝實施了多項制裁。

韓聯社報導，最新截獲的是一艘5100噸的運油船，船員主要是中國人和緬甸人。

周五（12月29日），韓國方面透露，在香港註冊的方向永嘉（Lighthouse Winmore）號輪船正在被韓方扣押。

該船在10月11日進入韓國麗水港口，裝滿精煉油並於四天後啟程前往台灣。

不過，媒體引述韓國官員指，該船並未抵達台灣，而是於10月19日在國際公海上將油輸送給了一艘朝鮮輪船及其他另外三艘船。

方向永嘉號在11月返回麗水時被扣留，至今仍然在韓國。

圖片版權 AFP Image caption 裝載石油的方向永嘉號原定前往台灣，但未有抵達

上周，美國總統特朗普（Donald Trump）指責中國，允許石油非法運送至朝鮮。

在一條推文中，特朗普稱，中國被「抓了個現行」。

他表示，如果允許石油出口至平壤，朝鮮危機就永遠不會有「一個友善的解決方案」。

北京方面否認有關指控。中國在本月較早前投票支持了由美國起草的聯合國決議，當中包括一系列將朝鮮石油進口裁減90%的措施。

該決議的禁令包括任何以船對船輸送的方式向平壤提供任何物資的行為。

新加強的制裁措施是為了應對朝鮮備受爭議的核武及導彈項目。