圖片版權 AFP Image caption 1月1日，韓國首爾一個火車站，市民在收看金正恩的新年致辭。他的這段講話最早在廣播電台播出。

朝鮮領導人金正恩的一段新年廣播講話傳遞出強硬的發展核武器的信息，但他同時表達了對韓國平昌冬奧會的祝福，表示要和韓國方面協商並"派遣代表參加冬奧會"。

BBC國際媒體觀察部 （BBC Monitoring）的消息指，國營的朝鮮中央廣播電台（KCBS）在格林尼治時間2018年1月1日零點30分播出了這段明顯預錄好的講話。

金正恩在講話中首先向朝鮮人民、軍隊以及同胞表示祝福。

他隨後表示，"在國家和人民的努力下，朝鮮核武發展取得了歷史性成功。"

"美國應該清楚地知道，整個美國本土已經被我們的核武器打擊能力所覆蓋。核武器的按鈕隨時擺在我的辦公桌上，這不是威脅，是一個事實。"

在廣播講話的最後階段，金正恩表示"真誠希望"韓國平昌冬奧會成功舉辦。"我們願意採取必要舉措，包括派出一個（朝鮮）代表團，兩國政府（朝鮮和韓國）可以就此緊急開展對話。"

對美喊話

圖片版權 EPA Image caption 朝鮮11月28日發射火星-15洲際彈道導彈。

法新社透露，金正恩在這次講話中說，"我們需要大規模製造核彈頭和彈道導彈，並加快進行部署。"

在過去一年中，朝鮮已進行多次導彈試射，並於9月進行了第六次也是迄今為止威力最大的一次核試驗。朝鮮一直聲稱，其武器發展計劃的目標是覆蓋美國本土，並為此進行了多次洲際彈道導彈試驗。

美國總統特朗普對此進行了多次強硬回應，聲稱要"徹底摧毀"平壤政權，說金正恩正在"自殺"。

但截至目前，無論是特朗普的喊話還是聯合國的大規模嚴厲制裁都沒能迫使金正恩放棄擁核計劃。分析人士指出，特朗普的強硬姿態反而刺激了朝鮮領導人發展核武器的決心。

"（朝鮮）能應對任何來自美國的核威脅，有強大的核威懾力防止美國玩火。"金正恩在致辭中說。

曾在奧巴馬政府擔任參謀長聯席會議主席的邁克•馬倫（Mike Mullen）近期接受美國廣播公司採訪時批評特朗普的對朝策略，稱他促成了"不可思議的危險氛圍"。

"我們正接近在該區域和朝鮮爆發核戰爭，"他說。

平壤經常借此來表達自己發展核武器"保護自身"的必要性，它將美韓的聯合軍演視為入侵行動的預演。

朝韓關係

圖片版權 EPA Image caption 韓國將於2018年初舉辦平昌冬奧會。朝韓能否以此為契機為改善關係找到突破口，金正恩已經給出了信號。

金正恩此次講話中關於朝鮮參加冬奧會的內容也有著一定背景，這被視為朝韓能否修複關係的重要信號。

根據韓國官方通訊社韓聯社的報道，韓國將於2018年初舉辦平昌冬奧會，在朝韓關係陷入低谷的情況下，雙方能否以此為契機為改善關係找到突破口，引人關注。

韓聯社稱，為促進經濟建設，朝鮮明年有可能試探與韓美政府啟動談判。

韓聯社引用分析人士的話稱，平昌冬奧會或為改善朝韓關係帶來重大轉機。文在寅12月19日接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時表示，如果朝鮮一直到平昌冬奧開幕前不"挑釁"，韓美兩國有可能推遲聯合軍演。若朝鮮參加平昌冬奧會，將有利於緩解半島緊張局面，為解決朝核問題和改善朝韓關係帶來轉機。因此，韓國政府致力於引導朝鮮參加平昌冬奧會。