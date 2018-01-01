圖片版權 AFP Image caption 魯哈尼指伊朗人有自由表達不滿，但不能破壞秩序

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）在當地示威爆發數天后首次發表公開講話，指伊朗公眾有權示威，但強調不能容忍暴力行為。

伊朗有示威者連日組織遊行，是2009年總統選舉結果引發的爭議後，最大規模的遊行。

伊朗政府也封鎖了多個社交平台，指示威者用這些平台組織行動。

官方傳媒指，連日示威期間，有人放火燒燬了一家神學院。路透社也報道，有網上流傳的片段顯示有示威者放火焚燒車輛，也跟警員衝突，但強調未能確定片段的真確性。當局目前已經拘捕超過200人。

最新發展如何？

魯哈尼出席內閣會議時，承認伊朗國內的確有問題需要解決，但示威者表達不滿跟示威者破壞公物是「兩回事」。

他同時批評在社交網站多次就伊朗示威發文的美國總統特朗普，指特朗普「徹頭徹尾都是伊朗的敵人」，「沒有權利跟伊朗人表達同情」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年12月30日

特別普在推特上發文，指「世界都在關注著」在伊朗爆發的示威

上載到社交網站的片段顯示，示威蔓延到十多個伊朗城市。另外，從BBC波斯語組取得的片段可見，當局出動水炮車，嘗試驅散示威者。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @bbcpersian پلیس با کمک ماشین آب‌پاش در حال متفرق کردن تجمع کنندگان در خیابان چهارولیعصر، انقلاب در تهران در شامگاه یکشنبه دهم دی ماه؛ ویدئو ارسالی بوسیله مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی pic.twitter.com/9kieMiuni6 — BBC Persian (@bbcpersian) 2017年12月31日

示威的誘因為何？

示威上周四（12月28日）在第二大城市馬什哈德（Mashhad）爆發，隨後蔓延至首都德黑蘭（Tehran）及其他城市。

有指引發示威者不滿的原因，是伊朗國內許多基本食物漲價，包括雞蛋和家畜等。示威者同時還要求伊朗政府取消提高汽油售價的計劃。

圖片版權 EPA Image caption 示威蔓延到伊朗多個城市，圖為在德黑蘭大學的示威者

有參加遊行的人也指他們不滿經濟現狀和失業率過高。最新的數字顯示，當地年輕人的失業率達28.8%。

遊行的目標逐漸變成表達對國家政治體制的不滿。示威者的把目標集中在伊朗的集權統治，要求最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）下台。

示威人群

BBC波斯語記者卡斯拉·納吉（Kasra Naji）留意到，現到示威者大多是年輕男性，要求推翻國內的獨裁統治。示威散佈在國內不同地方，規模有機會擴大。

他分析，伊朗國內的反對派領袖早就被拘捕，而現時的示威者似乎都是自發組織遊行。

有部份示威者要求流亡在美國的伊朗皇太子禮薩·巴列維二世（Reza Pahlavi）復辟。禮薩·巴列維二世也發表了聲明，支援伊朗國內的示威者。

但納吉指，巴列維二世似乎跟其他人一樣，都不能說凖示威下一步會怎樣發展。

圖片版權 Getty Images Image caption 警方向反政府示威者施放催淚瓦斯，嘗試把他們驅散

圖片版權 EPA Image caption 另一邊廂，有人組織高舉最高精神領袖哈梅內伊的畫像，以示支持伊朗政府

他們要求甚麼？

路透社報道，示威者的要求包括提升國內薪資水平。部份示威者也要求伊朗政府重新審視應否繼續介入區內其他國家如敘利亞、伊拉克等地的衝突。

示威者也質疑伊朗政府應否繼續資助巴勒斯坦人和黎巴嫩真主黨，他們認為政府應該利這些金錢來改善伊朗經濟。

有分析留意到，這次示威與2009年發生的大規模示威不同，似乎沒有召集人或團體。

伊朗前總統艾哈邁迪‧內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）在2009年總統選舉獲勝，贏得第二任任期，但被指選舉舞弊，引發選民不滿。

當年的示威造成至少30人死亡，過千人被捕。