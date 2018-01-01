澳洲新年煙火「意外亂噴」上千人沙灘逃生

  • 2018年 1月 1日
上千人期待的新年煙火變成一場驚悚秀。 圖片版權 Pip Cleaves
Image caption 上千人期待的新年煙火變成一場驚悚秀。

澳洲一個沙灘上一艘載有煙火的駁船起火，造成兩人受傷。

意外發生在新南威爾士州的特裏格爾海灘（Terrigal Beach）。煙火秀開始數分鐘後，一個故障導致煙火隨處亂噴，一些煙火向沙灘上發射。

當時在沙灘上的數千人被撤離到安全處，警察隨後封鎖該區域。

兩名煙火技術員跳船逃生，輕傷送院。

當地媒體引述目擊者的話，描述了原本預計在晚間9時開始的「闔家觀賞」煙火秀如何迅速轉為一場混亂。

當煙火開始亂竄，爆炸巨響從駁船上船來。

「這完全是一場混亂。」阿努什‧穆什塔克（Anooshe Mushtaq）在推特（Twitter）上描述現場情況。

「用來裝載煙火的船著火了，煙火開始隨處亂噴。我幸運地在一看到船著火就逃離了。」

緊急救護人員很快就抵達現場，警方表示現場大約有五千到六千人，因為安全考量撤離沙灘。

煙火組織者「特裏格爾時刻」（It's Time for Terrigal）在Facebook上表示，他們認為是一個小罐爆炸，接著引發「多次爆炸」。

他們說，本來應該持續12分鐘的表演「被縮短至四分半」。

「這不是一起有計劃的事件。隨機發射的煙火熄滅之後，該地區被評估有安全疑慮，所以我們撤離。」

但總體來說，這場活動「進行得頗成功」他們說。

工作安全相關部門已經對事件進行調查。

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