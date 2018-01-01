字裏行間讀朝鮮：新年祝賀 普京先於習近平

Image caption "克里姆林宮學"伴隨蘇聯解體而不復存在。但是研究"與世隔絶"的朝鮮，許多時候西方和韓國媒體仍沿用"克里姆林宮學"的方法。

朝鮮國家媒體在報道領導人金正恩收到新年賀卡時，將普京排在了習近平之前。韓國的韓聯社報道認為，這標誌著朝鮮和中國外交緊張。

朝鮮中央通訊社周日發表文章列出世界許多國家元首，政治家和顯要人物的職務，但是沒有具體公布他們的姓名。報道也沒有提到新年祝賀的內容。

韓國報道說，這是連續第四年在朝鮮的新年祝賀名單中中國被排到了俄羅斯後面。從2009到2014年，朝鮮為強調同中國的牢固友誼，在新年會單獨報道來自北京的新年賀卡。

觀察家說，平壤此舉顯示自2013年金正恩處決了他的姑父張成澤後，中朝關係開始緊張，因為張成澤曾經是處理中朝經濟和外交關係的關鍵人物。

朝鮮今年加大力度發展核武器和導彈技術後，平壤和北京的緊張關係升級。中國已經加入了對朝鮮的進一步制裁。

"克里姆林宮學"

朝鮮社會受到嚴格控制而且對外封閉，令境外媒體很少有獲取消息來源。許多對朝鮮的報道消息來源單一，現場親歷報道往往被猜測推理代替。

在冷戰期間，蘇聯和其他前共產主義國家曾經對外限制自由報道，西方出現了所謂的"克里姆林宮學"，即通過對蘇聯公開報道的"只言片語"和蛛絲馬跡來研究蘇聯的政治和政策，探究"鐵幕"後的秘密組織機構和決策過程。

缺乏可靠消息，令西方的分析家從蘇聯官方報道的"字裏行間"獲取任何有用線索，諸如領導人肖像位置變動，座次排列，在紅場檢閲台上領導人的站位，以及在蘇共《真理報》上提及第一書記所用的字體等等。

Image caption 金正恩在新年賀詞中說，朝鮮在新一年將部署能夠打到美國的帶核洲際彈道導彈。

他們還會在共產黨國家新聞報道的字裏行間尋找線索，推測外國領導人受歡迎或敵視的程度。

當時"克里姆林宮學"在德語中為"Kreml-Astrologie"，意為"克里姆林星像學"，說明此種研究材料匱乏，結論模糊，有偏差，甚至完全錯誤。

"克里姆林宮學"伴隨蘇聯解體而不復存在。但是研究"與世隔絶"的朝鮮，許多時候西方和韓國媒體仍沿用"克里姆林宮學"的方法。

攜核洲際彈道導彈

近年來，韓國媒體多次報道朝鮮發生高官被逮捕，以及用各種匪夷所思的殘酷手段處決的消息。曾經流傳的一個最令人難以置信的報道是金正恩下令把他的姑父張成澤及其幕僚關進籠子裏，讓一百多條狗把他們活活咬死。

據說，這條聳人聽聞的消息最早出現於一份由北京的報紙之上。《每日電訊報》的博客作家蒂姆·斯坦利說該報道"很誘人"——也許誘人得難以置信。他提醒說，面對這種報道，必須細看傳播這些消息的人背後都有些什麼目的。

2015年韓聯社曾經報道說，朝鮮軍方第二號人物、人民武力部部長玄永哲以叛國罪被處決。報道說，玄永哲因和金正恩頂嘴，觸犯"大不敬罪"被"用高射炮當眾處決"。該報道事後也被證明不實。

網絡新聞獵奇加上來自朝鮮的消息來源罕有，增加了境外媒體對朝鮮各種消息的胃口，也令朝鮮報道更撲朔迷離。2018年關於朝鮮最受關注的消息可能是：朝鮮需要多久能擁有攜帶核彈頭的洲際彈道導彈？

金正恩在新年賀詞中說，朝鮮在新一年將部署能夠打到美國的帶核洲際彈道導彈。不過韓聯社援引美國專家的話說，朝鮮還需要兩年時間。