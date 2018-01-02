好萊塢女星登整版廣告發起抗性騷擾運動

圖片版權 Getty Images Image caption 多名美國女演員，包括娜塔莉·波特曼、艾瑪·斯通和凱特·布蘭切特均支持這個打擊性騷擾的運動

超過300名女演員、作家和導演啟動了一個項目，以求打擊電影業內和其他工作場所的性騷擾。

這項目名為「時間夠了」（Time's Up），通過在紐約時報上刊登的整版廣告宣佈成立。它被形容為「全球女性娛樂圈女性統一呼籲」。

早前有多名荷裏活演員、導演、製片人等被指過去曾性騷擾其他人，包括製片人哈維·溫斯坦（Harvey Weinstein）和奧斯卡影帝凱文·斯派西（Kevin Spacey）。

法律資助

Time's Up在其網站上發表的「團結信」中表示女性爭取進入行業、爭取晉升以及爭取發聲的權力十分困難，信件指「是時候打破這種牢不可破的壟斷」。

這封信稱是發給「每個不得不抵擋性騷擾的女人」。信件說這樣的騷擾往往會持續下去，因為「肇事者和僱主從不面臨任何後果」。

簽署了信件的女明星包括娜塔莉·波特曼（Natalie Portman）、瑞茜·威瑟斯彭（Reese Witherspoon）、凱特·布蘭切特（Cate Blanchett）、伊娃•朗格（Eva Longoria）和艾瑪·斯通（Emma Stone）。這項活動已經籌集了超過1300萬美元（合960萬英鎊）。籌款目標是1500萬美元。

籌集的資金將用於資助工作中性騷擾受害者的法律支持，包括男性和女性。

該項目主要幫助那些無力支付保護自己所需開支的人，如農業或工廠工人、看管人員和女服務員。

信件還呼籲要解決「性別不平等和權力失衡問題」，強調社會需要晉升更多女性到具影響力的地置，也需要給她們平等的待遇。

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去年12月，時代雜誌將2017年「年度人物」頒給「打破沉默的人」，即是那些公開指責性侵犯和性騷擾的人。

去年也有#MeToo標籤崛起，激發了全球男女分享他們的性虐待和騷擾故事的運動。

美國女演員艾莉莎·米蘭諾（Alyssa Milano）在推特上利用這標籤向性侵犯受害者提出聲援後，廣為流傳。在2017年10月和12月之間，這個標籤Twitter和Facebook上被使用了超過六百萬次。