韓國平昌冬奧：朝鮮有望派代表參賽？

圖片版權 Getty Images Image caption 目前，只有兩名朝鮮滑冰運動員有資格參加冬奧會

韓國邀請朝鮮政府在1月9日舉行會談，討論平壤當局會否派出隊伍參加2018年在韓國平昌舉行的冬季奧運會。

早前，朝鮮領導人金正恩表示，他正考慮派遣一支隊伍前往平昌參加明年二月舉行的冬奧會。

他說，韓國跟朝鮮應「緊急會晤」討論朝鮮參賽的可能性。

韓國總統文在寅早些時候表示，他認為這是一個改善雙方高度緊張關係的機會。

韓國統一部長趙明均周二（1月2日）提議，雙方代表可以在兩國邊界的板門店開會。

這個守衛嚴密的非軍事區是雙方歷史上曾經舉行過會談的地方。

他說：「我們希望南北雙方可以面對面討論朝鮮代表團在平昌運動會上的參與情況，以及為改善朝韓關係而共同關心的其他問題。」

朝鮮還沒有回應，目前還不知道平壤將派遣誰將參加會談。

圖片版權 EPA Image caption 兩韓目前關係十分緊張

朝韓最後一次高層會談，在2015年12月在開城聯合工業區舉行。

他們沒有達成任何協議就結束了，會議的議程也沒有公布。

朝鮮在過去兩年中迅速推進了核武器和公約武器計劃，也多次無視聯合國安理會制裁，進行導彈試射。

融化凍結的關係

文在寅在內閣會議上表示，他對金正恩的評論表示歡迎。

文在寅說，他早前已經建議奧運會可能是一個「開創性的機會」，走向和平。

他表示，政府有關部門應「迅速提出後續措施，迅速恢復南北對話」，確保朝鮮代表團出席奧運會。

但他表示，韓國跟它的國際盟友將繼續合作，阻止朝鮮核武器和彈道武器的發展。

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮領袖金正恩向韓國伸出的橄欖枝，出乎外界預料

金正恩在發表新年講話期間重覆了他對美國的威脅。他說，整個國家都在朝鮮武器的範圍內，發動核打擊的按鈕「永遠在我的桌子上」。

然而，他向韓國提供了一個潛在的橄欖枝，說凍結的關係「應該融化」。

他說2018年對雙方都是重要的一年，三八線以北是朝鮮誕生70週年、則南是冬季奧運。

他說：「我們應該化解凍結的南北關係，把今年這個有意義的一年作為國家歷史上特別記載的一年。」

「新年禮物」

平昌冬奧會組委會主席李熙邦早些時候對韓聯社說，他很高興聽到朝鮮可能參加2018年冬奧的消息。

他形容消息「就像是新年禮物」。

朝鮮官方媒體說，朝鮮在奧運會上「有了堅定的決心，要取得新的勝利」。

目前，只有兩名朝鮮滑冰運動員有資格參加冬奧會。朝鮮錯過了確認參賽的正式截止日期，但滑冰選手仍然可以在國際奧委會的邀請下競爭。