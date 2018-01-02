「國際水域」 新西蘭人自建河心島規避禁酒令

圖片版權 DAVID SAUNDERS Image caption 一群慶祝新年的新西蘭人建造了一個小島，以規避當地不准在公共場所喝酒的禁令。

一群新西蘭人在海岸邊用沙子堆造了一個小島，試圖通過這種創造性的方式規避當地不准在公共場所喝酒的禁令。

上周日下午低潮時，這群人在科羅曼德半島的泰魯阿河口建造了這個島。

然後，他們在小島上放置了野餐桌和用於冰鎮飲料的冰盒。

當地人開玩笑說，他們在"國際水域"，從而免受官方禁酒令約束。

據新西蘭的一家網站stuff.co.nz報道，新年前夜，這些人在島上喝酒、觀看煙花表演直到深夜。周一早上，這個小島仍然完好無損。

科羅曼德在新年期間禁止在公共場合飲酒，違反禁令的人面臨250新西蘭元（約合130英鎊或180美元）的罰款或被捕。

但是當局似乎以輕鬆的姿態來面對這一創意性舉動。

當地警方的巡查指揮官約翰·凱利（Kelly）說，"這是創造性思維，如果我當時知道的話，我可能會加入他們的行列。"

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這些圖片被大衛·桑德斯（Saunders）發佈在當地臉書的小組上。

桑德斯向BBC表示："能看到一些新西蘭人玩得開心，真是太棒了。"

但是一個著名的社區組織者諾迪·沃茨（Watts）說該禁令並沒有起到作用，只是單純導致大量的逮捕。

他說警方在"處理醉酒的青少年"。

沃茨向新西蘭先驅報表示，"那不是警察的職責，那是他們父母的職責。"

據該報報道，沃茨表示，"警方和聖約翰救護機構對這一結果感到沮喪，並認為必須做出調整。"