真「致命美食」：日本兩人因吃麻糬死亡
- 2018年 1月 2日
- 分享平台 Facebook
- 分享平台 Twitter
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
新年伊始，日本已有兩人因被傳統美食麻糬噎到死亡，還有多人情況危殆。
麻糬這種食物看上去無害，但每年都有人因此喪命，日本官方每年也會特地提醒國民，小心食用麻糬。
麻糬究竟是什麼？
麻糬其實是圓形糯米餅，鬆軟而耐嚼、造型可愛。
製作麻糬時，需要先將糯米蒸熟後搗碎。
糯米搗碎後製作成麻糬形狀，再進行烘烤或蒸煮即可。
每年伊始，日本家庭會在蔬菜湯中加入麻糬，一起慶祝新年的到來。
麻糬何以致命？
麻糬黏性高且耐嚼。由於它們體積較大，很難一口吞下，在下咽前通常需要費力咀嚼。
對於兒童或老人等不能正常咀嚼的人群來說，這種食物可能吃起來比較困難。
如果沒有充分咀嚼就馬虎下咽，黏黏的麻糬會附著在喉嚨，從而導致窒息。
根據日本媒體報道，每到新年期間，90%因吃麻糬噎到而被送往醫院的人，都在65歲以上。
怎樣吃麻糬才安全？
咀嚼、咀嚼、再咀嚼。如果做不到這點，就要把麻糬切開再食用。
日本當局每年都會在新年來臨之前發出警告，提醒人們在食用麻糬前要先將其切成小塊，年幼及年長者尤其需要注意。
儘管如此，每年仍然有人因為這種食物死亡。
2014到2015年跨年期間，這一數字達到9人，為歷年最高。2016年有一人，去年也有兩人因此去世。
同時每年因吃麻糬而命危的日本人也在不斷增多。