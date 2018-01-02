真「致命美食」：日本兩人因吃麻糬死亡

圖片版權 AFP Image caption 麻糬：美味卻致命？

新年伊始，日本已有兩人因被傳統美食麻糬噎到死亡，還有多人情況危殆。

麻糬這種食物看上去無害，但每年都有人因此喪命，日本官方每年也會特地提醒國民，小心食用麻糬。

麻糬究竟是什麼？

麻糬其實是圓形糯米餅，鬆軟而耐嚼、造型可愛。

製作麻糬時，需要先將糯米蒸熟後搗碎。

圖片版權 AFP Image caption 東京某處，人們正在搗碎用來製作麻糬的糯米

糯米搗碎後製作成麻糬形狀，再進行烘烤或蒸煮即可。

每年伊始，日本家庭會在蔬菜湯中加入麻糬，一起慶祝新年的到來。

麻糬何以致命？

麻糬黏性高且耐嚼。由於它們體積較大，很難一口吞下，在下咽前通常需要費力咀嚼。

對於兒童或老人等不能正常咀嚼的人群來說，這種食物可能吃起來比較困難。

圖片版權 AFP Image caption 日本當局警告稱，如果不能充分咀嚼，食用麻糬前應先將其切成小塊

如果沒有充分咀嚼就馬虎下咽，黏黏的麻糬會附著在喉嚨，從而導致窒息。

根據日本媒體報道，每到新年期間，90%因吃麻糬噎到而被送往醫院的人，都在65歲以上。

怎樣吃麻糬才安全？

咀嚼、咀嚼、再咀嚼。如果做不到這點，就要把麻糬切開再食用。

日本當局每年都會在新年來臨之前發出警告，提醒人們在食用麻糬前要先將其切成小塊，年幼及年長者尤其需要注意。

儘管如此，每年仍然有人因為這種食物死亡。

2014到2015年跨年期間，這一數字達到9人，為歷年最高。2016年有一人，去年也有兩人因此去世。

同時每年因吃麻糬而命危的日本人也在不斷增多。